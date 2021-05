Hooverphonic opgelucht na eerste repetitie: “Een geruststelling”

“Al veel in arena’s gestaan, maar nog nooit in Ahoy”, merkte Alex Callier voor de repetitie op. Nadien overheerst vooral opluchting: “Het voelt oké. Het podium is fantastisch", glunderde zangeres Geike. En ook de commentaren van de aanwezige pers zijn lovend. Al relativeerde Alex meteen: “Uiteindelijk moet het gebeuren op het moment dat het moet gebeuren, hé." Dat beaamde ook Geike: “Daarom hoef ik daar eigenlijk niet zoveel over te horen.” Al zorgden de reacties wél voor rust in het hoofd: “Vandaag was een geruststelling.”