Hooverphonic maakt opnieuw indruk op tweede repetitie Songfestival

Ook Songfesti­val 2021 in gedrang: "Pas als vaccin er is, kunnen er weer grote evenemen­ten worden gehouden"

7 mei Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, besliste het kabinet in Nederland. In België is zo'n besluit nog niet genomen, maar viroloog Marc Van Ranst leek er eerder wel naar te hinten.