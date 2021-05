Hooverphonic-gitarist Raymond Geerts stuurt poes Pol op hotel tijdens Eurovisiesongfestival

De Britse korthaar, ook gekend als een Sheba-kat, zal de komende dagen niets tekortkomen. In het kattenhotel, waar Lissa zaakvoerder van is, verblijft het beestje in alle comfort. Daarnaast zal Pol niet al te veel last hebben van andere huisdieren, want er kunnen slechts vier katten tegelijk onderdak vinden. Een bewuste keuze van Lissa, want zij is voornamelijk dierenarts. Of Pol tijdens zijn verblijf naar muziek van Hooverphonic luistert? “Niet echt”, lacht Lisa. “De radio staat wel aan, en er zal nu wel meer muziek van de groep gedraaid worden, maar het is vooral belangrijk dat Pol zich goed voelt hier”, vertelt ze. Wel zaten ze klaar tijdens de halve finale. “Aangezien Pol bij ons logeert, vonden we het wel de moeite om de uitzending mee te volgen. We hebben ook de puntentelling gezien en dat was even toch heel spannend.”