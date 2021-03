Hooverphonic gaat naar Songfestival met ‘The Wrong Place’

Gisteren raakte het nieuws bekend dat Hooverphonic vandaag hun nieuwe inzending voor het Songfestival zou voorstellen en de groep heeft zich ook aan hun woord gehouden. Deze ochtend waren ze te gast bij de ochtendshow van Peter Van de Veire om hun nummer voor de editie van dit jaar voorstellen. Zo kozen ze uiteindelijk voor ‘The Wrong Place’. Het nummer kreeg verder ook een erg bijzondere clip. Op het einde van de videoclip zie je namelijk hoe Geike Arnaert staat te zingen naast haar onthoofde one night stand.

Bijzonder tevreden

Alex Callier heeft het nummer bovendien niet alleen geschreven, maar voor de gelegenheid heeft hij de hulp ingeroepen van Charlotte Fornet. Charlotte beter bekend als Charles werd vooral bekend door het nummer ‘Wasted Time’. Het nummer zelf gaat volgens Callier over een one night stand gone wrong. “Dat is eigenlijk de insteek”, aldus Alex tijdens de ochtendshow van MNM.

Daarnaast waren zangeres Geike Arnaert en gitarist Raymond Geerts meteen fan van ‘The Wrong Place’. “Ik was meteen helemaal mee”, vertelt Geike. En ook Raymond vertelde zonet dat hij heel tevreden is met hun inzending voor het Eurovisiesongfestival. Naast Hooverphonic zelf was ook hun naaste omgeving best te spreken over het nummer. “Onze platenfirma was meteen heel enthousiast en ook onze vrienden waren meteen mee. Het nummer heeft gewoon instant effect”, vertelde Alex Callier nog over hun inzending.

(Lees verder onder de poll.)

Poll Maakt Hooverphonic kans met dit nummer? Ja, dit zal zeker aanslaan

Nee, dit wordt een flop Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Maakt Hooverphonic kans met dit nummer? Ja, dit zal zeker aanslaan (26%)

Nee, dit wordt een flop (74%)

Gemengde reacties

‘The Wrong Place’ werd ook meteen uitgezonden tijdens de ochtendshow waardoor de luisteraars van MNM hun ongezouten mening konden geven. De reacties waren zoals altijd erg gemengd. “Niet wauw” en “Niet mijn stijl” klonk het bij enkele luisteraars. Al zijn er heel wat mensen wél enthousiast over onze inzending voor het Eurovisiesongfestival. “Top vijf”, “Heel leuk nummer” en “Geweldig nummer” klonk het aan de andere kant.

Alex Callier zelf ligt niet wakker van de negatieve reacties. “Er zijn altijd pro’s en contra’s. Vorig jaar werden we met de grond gelijk gemaakt, maar hebben we wél goed gescoord. Ik ga gewoon genieten van Eurosong, in welke vorm het ook zal doorgaan”.

LEES OOK: