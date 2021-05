Herbeleef hier onze liveblog: Hooverphonic mag naar de finale van het Songfestival

Eurovisiesongfestival ‘Duivels­lied­je’ voor Songfesti­val wekt woede Cyprioti­sche christenen

26 februari Een groep christenen op Cyprus is boos over de tekst in de songfestivalinzending van het land. Zangeres Elena Tsagrinou bezingt in het nummer ‘El Diablo’ de liefde voor de duivel en dat is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten.