Geen Armenië dit jaar op het Eurovisiesongfestival

Muziek Voor Sandra Kim was het Songfesti­val eerder een vloek dan een zegen: “Ik ga nog steeds winkelen met een muts en zonnebril op”

15 mei De 65ste verjaardag van het Eurovisiesongfestival, dat deze week had moeten plaatsvinden, had voor Sandra Kim (47) één groot feest moeten worden. Ze zou in Rotterdam ‘J’aime la vie’ zingen, maar het coronavirus besliste er anders over. Samen met haar man Jurgen blikt ze in Story terug op haar overwinning in 1986 én de nasleep ervan.