Frankrijk vecht uitslag Songfestival niet aan, zangeres Barbara Pravi: “Of Måneskin drugs gebruikt, is niet mijn probleem”

De rockers van Måneskin zitten in het middelpunt van een mediastorm na beelden uit de ‘green room’, de plek waar alle deelnemende Songfestivalacts in spanning de puntentelling volgen.

Hoewel de virale beelden niet erg duidelijk zijn, is Damiano te zien in een pose waarvan velen op internet ervan overtuigd zijn dat hij cocaïne zit te snuiven. Damiano en zijn groepsleden ontkennen dit. Ze willen zelfs een drugstest ondergaan om iedereen van het tegendeel te bewijzen.

“Wat ook het resultaat van de test is, Frankrijk is niet van plan om klacht in te dienen”, zei Ernotte. “De stemming is overduidelijk in het voordeel van Italië. Ze hebben hun overwinning niet gestolen en dat is hetgeen wat telt.”

“Het Eurovisiesongfestival is een gezonde competitie zonder verborgen agenda’s, met veel fair play en vriendschap tussen de deelnemers. Die geest moeten we behouden. We willen winnen, maar we zijn verheugd om volgend jaar naar Italië te trekken. We zullen eerlijk winnen”, aldus nog Ernotte.

Zangeres Barbara Pravi (28) die met haar ‘Voilà’ voor het beste Franse Songfestivalresultaat in dertig jaar zorgde, liet gisteravond over ‘snuifgate’ eenzelfde geluid optekenen. “Eerst en vooral, het kan me echt niet schelen. Dit zijn dingen die me niet aangaan. Deze mensen zijn gekozen door het publiek en de jury. Als ze drugs gebruiken, of als ze hun onderbroek achterstevoren dragen of wat dan ook... het is mijn probleem niet”, zei de Parisienne op France 2.

Frankrijk en nummer drie Zwitserland (Gjon’s Tears - Tout l’universe) speelden helemaal bovenaan lange tijd haasje-over in de puntentelling van de vakjury. Italië met het hevig rockende 'Zitti e buoni’ (‘Rustig en stil’, red.) bleef in hun kielzog. Dit veranderde na de televotingpunten van de kijkers. De rockers kregen liefst 318 punten extra en wonnen afgetekend met 524 punten, voor Frankrijk dat 251 televotingpunten kreeg en op 499 punten eindigde.