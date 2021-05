Flo Rida aangekomen in Rotterdam voor het Songfestival

“Welkom in Rotterdam, Flo Rida", schreef de organisatie van het Eurovisiesongfestival bij een foto van de Amerikaanse rapper op Nederlandse grond. Flo Rida, die je mogelijk kent van nummers als ‘Low’ en ‘Whistle’, rapt mee op het nummer van San Marino. Lange tijd was het onduidelijk of hij de moeite zou nemen om naar het Songfestival af te reizen, maar dat heeft hij nu dus duidelijk gedaan. Het is wel nog even wachten op zijn optreden: Flo Rida en zangeres Senhit van San Marino komen pas in de volgende halve finale aan bod.