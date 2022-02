Finland en Estland doen niet meer mee aan Songfestival als Rusland mag deelnemen

“Natuurlijk is het ondenkbaar dat Estland zal deelnemen aan het Songfestival in een situatie waarin Rusland deelneemt, maar Oekraïne niet”, zegt Erik Roose, voorzitter van het bestuur van ERR. “We zullen blijven communiceren met de EBU als de organisator van het Songfestival”, aldus Roose.

De 24-jarige zanger Stefan is dit jaar de inzending van Estland. Hij doet mee met het nummer ‘Hope’. Vorig jaar deed Uku Seviste mee namens Estland. De zanger eindigde met zijn nummer ‘The Lucky One’ op de dertiende plek in de tweede halve finale, waarmee hij zich niet plaatste voor de finale.

Ook Finland trekt zich terug

Ook de Finse publieke omroep Yle wil geen deelnemer naar het Songfestival in Turijn sturen. In een verklaring op de website doet de omroep een dringende oproep aan de European Broadcasting Union (EBU) om Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne volledig uit te sluiten. “De aanval van Rusland op Oekraïne is in strijd met alle waarden die Yle en andere Europese omroepen vertegenwoordigen”, zegt directeur Ville Vilé. “Yle kan niet deelnemen aan een evenement waar Rusland, dat deze waarden schaamteloos heeft aangevallen, één van Europa’s bekendste merken kan gebruiken om hun eigen belangen te behartigen. Ik hoop dat de EBU hier in overeenstemming met haar waarden zal handelen.”