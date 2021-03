Eurovisiesongfestival: deze artiesten en hun songs zijn al bekend

Muziek40 landen nemen het op 18 en 20 mei op tegen elkaar in de twee halve finales van het Eurovisiesongfestival. Ondertussen raakten al heel wat artiesten bekend die hun kans wagen in de wedstrijd. Wij maakten alvast een overzicht van de tot nu toe deelnemende nummers.

Het is nog even afwachten hoe het Eurovisiesongfestival zal doorgaan, maar dàt het doorgaat is zeker. Stilaan geraken dan ook meer en meer deelnemers en hun songs bekend.

Roemenië

Roxen brengt een persoonlijke boodschap met ‘Amnesia’, het nummer waarmee ze Roemenië vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival. “Het afgelopen jaar was een beetje een rollercoaster, gevuld met echt goede momenten en ook enkele dieptepunten. Amnesia slaagt er op de een of andere manier in om een stem te geven aan alle onderdrukte gevoelens en aan de mensen wier stem niet gehoord werd”, vertelde Roxen over haar song. De zangeres is voor de Roemenen geen onbekende want ze stond er al verschillende keren in de hitlijsten.

Moldavië

Moldavië stuurt dit jaar geen onbekende. Natalia Gordienko vertegenwoordigde het land al eens in 2006 op het Eurovisiesongfestival. Dit keer waagt ze haar kans met ‘Sugar’.

België

21 versies bestaan er van ‘The Wrong Place’, maar Hooverphonic koos uiteindelijk voor deze om België te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Vorig jaar zou de band ons land ook vertegenwoordigen met ‘Release Me’ met toenmalig zangeres Luka Cruysberghs. Zij werd een tijdje geleden vervangen door Geike Arnaert, die 25 jaar geleden de eerste zangeres van de band werd.

Noorwegen

TIX won de grote muziekwedstrijd Melodi Grand Prix 2021 in Noorwegen wat hem automatisch een plaatsje bezorgde in het Eurovisiesongfestival. Zijn naam verwijst naar het syndroom van Gilles de la Tourette (een aandoening die kan leiden tot verschillende soorten onvrijwillige tics) waarmee hij mee leeft. Het was zijn manier om zijn leven in eigen handen te nemen. TIX zal zijn plaats in de finale proberen te veroveren met het nummer ‘Fallen Angel’.

Albanië

Anxhela Peristeri treedt al jaren op op concerten en festivals, nu kan ze ook het Eurovisiesongfestival toevoegen aan die lijst. Ze brengt het nummer ‘Karma’.

Tsjechië

Benny Christo versmelt zijn Tsjechische en Angolaanse roots in zijn nummer ‘Omaga’.

Duitsland

De Duitse Jendrik wil al ukulele-spelend iedereen duidelijk maken dat het woord ‘normaal’ slechts een cyclus in een wasmachine is. In ‘I Don't Feel Hate’ neemt hij ons mee in zijn kleurrijke wereld. Jendrik schrijft al jaren gepassioneerd zijn eigen liedjes en houdt vooral van componeren voor de ukelele, zijn favoriete muziekinstrument.

Kroatië

Albina zal Kroatië vertegenwoordigen in de tweede helft van de eerste halve finale. Dat doet ze met het catchy nummer ‘Tick-Tock’.

Litouwen

The Roop vertegenwoordigt dit jaar Lithouwen met hun nummer ‘Discoteque’. “We willen de kracht van muziek en dans op één plek laten zien. De act zelf en de liefde die het kreeg is het bewijs van die kracht,” vertelde de band. Het nummer is een mix van rock, indie en pop.

Frankrijk

Frankrijk gaat terug naar de basis met Barbara Pravi als inzending voor het Eurovisie Songfestival. Zij waagt haar kans met het nummer ‘Voilà’, een chanson in de stijl van Édith Piaf.

Slovenië

Ana Soklič stuurt wat liefde de wereld in met haar nummer ‘Amen’. “’Amen’ gaat over liefde, omdat liefde het belangrijkst is, en de boodschap van het liedje is heel universeel”, vertelt ze. De zangeres vertegenwoordigt Slovenië niet alleen. Ze heeft om haar nummer kracht bij te zetten een gospelkoor meegebracht dat de uitbundige achtergrondzang van Amen verzorgt.

Ierland

De Ierse popster Lesley Roy vertegenwoordigt Ierland met ‘Maps’, een opzwepende hymne die ze speciaal voor het Eurovisiesongfestival schreef. Roy is een singer-songwriter en niet voor de minste namen. Zo schreef ze bijvoorbeeld al nummers voor onder andere Adam Lambert.

Israël

De Israëlische Eden Alene begon in de herfst van 2020 haar zoektocht naar het geschikte nummer voor haar deelname aan het Eurovisiesongfestival. Meer dan 200 liedjes werden ingediend om het land te vertegenwoordigen, maar uiteindelijk werd het het aanstekelijke ‘Set Me Free’.

Finland

Finland zet dit jaar metal band Blind Channel op het podium van het Eurovisiesongfestival. De groep brengt het nummer ‘Dark Side’ en noemt het zelf ‘gewelddadige pop’.

Nederland

Zoals je inmiddels ongetwijfeld al wel weet, is Nederland in mei gastland voor het Eurovisiesongfestival. Het land vertegenwoordigt zichzelf met de Nederlandse singer-songwriter Jeangu Macrooy die ‘Birth Of A New Age’ brengt.

Spanje

Spanje wordt dit jaar vertegenwoordigd door Blas Cantó met het nummer ‘Voy a quedarme’ (‘Ik blijf’). Blas wil met zijn nummer een boodschap van hoop verspreiden.

Australië

Montaigne brengt een upbeat-lied met een pakkende tekst. “Het nummer gaat over veerkracht en de moed die je krijgt als je je kwetsbaar kunt opstellen, om hulp kunt vragen en weet dat we in solidariteit en saamhorigheid als mensen sterker staan.” De Australische brengt 8 maart ‘Technicolour’ voor het eerste live tijdens de Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras 2021. Het optreden kan je ook in België streamen bij de Australische zender SBS.

Cyprus

De 24-jarige Elena Tsagrinou vertegenwoordigt Cyprus met ‘El Diablo’. De zangeres is een van de meest begeerde sterren in haar land. Haar populariteit leidde haar zelfs naar een succesvolle televisiecarrière.

