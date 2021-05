Eerste reactie Hooverphonic: “We kunnen nu met opgeheven hoofd terug naar België”

“Man, man, man. Yes, yes, yes." Ja, de opluchting druipt ervan af bij Alex Callier. “Het is surreëel, ja”, bevestigt hij in een eerste reactie op hun selectie voor de finale van het Songfestival. “Het was keispannend. Ik ben mijn stem een beetje kwijt. Geloof het of niet, maar ik ben speechless. Dat gebeurt niet vaak, dus je moet ervan genieten", lacht hij. “Er lag veel druk op onze schouders, maar dit is een opluchting. Het is niet omdat je een band bent die al 25 jaar toert, dat je succes hebt. We kunnen nu ook met opgeheven hoofd terug naar België", klinkt het in de persconferentie. “Dit is een unieke ervaring. We kunnen Belgische bands dit alleen maar aanraden. Het is een overwinning van Hooverphonic, eentje van België, eentje van de believers.”