Een overdosis suiker, de nieuwe Edith Piaf en een ukulele: deze nummers trekken dit jaar naar het Songfestival

Muziek40 landen nemen het op 18 en 20 mei op tegen elkaar in de twee halve finales van het Eurovisiesongfestival. Allen strijden ze om hun land te vertegenwoordigen in de grote finale op 22 mei. Ondertussen raakten al heel wat artiesten bekend die hun kans wagen in de wedstrijd. Wij maakten alvast een overzicht van de tot nu toe deelnemende nummers.

Het is nog even afwachten hoe het Eurovisiesongfestival zal doorgaan, maar dàt het doorgaat is zeker. Stilaan geraken dan ook meer en meer deelnemers en hun songs bekend. Ontdek ze hier.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zal op het Eurovisiesongfestival vertegenwoordigd worden door James Newman met het liedje ‘Embers’. De singer-songwriter is geen onbekende in het VK. Hij kreeg voor zijn werk een prestigieuze Brit Award voor ‘Britse Single Of The Year’ en hij werd genomineerd voor een Grammy. Newman schreef onder andere mee aan ‘Waiting All Night’ van Rudimental ft. Ella Eyre en ‘Blame’ van Calvin Harris feat. John Newman (zijn jongere broer). Aangezien het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de ‘Big 5'-groep, krijgt Newman een rechtstreeks ticket naar de grote finale.

Italië

Naar goede gewoonte vertegenwoordigt ook dit jaar de winnaar van het San Remo muziekfestival in Italië het Eurovisiesongfestival. Måneskin brengt het hardrock-nummer ‘Zitti E Buoni’ (stil zijn en braaf zijn). Ook Italië kwalificeert zich als een van de ‘Big 5'-landen automatisch voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei.

Zwitserland

De Zwitserse inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar is Gjon Muharremaj die het nummer ‘Tout l’Univers’ brengt. “Ik ben zo blij dat ik dit jaar eindelijk aan Eurovisie kan deelnemen en dat ik met mijn lied ‘Tout l’Univers’ een positieve boodschap kan uitdragen. Het was belangrijk voor ons om hoop te houden in deze bijzonder moeilijke tijd: we mogen niet opgeven en we moeten sterk blijven. Met liefde, vriendschap, kracht en moed kunnen we onze toekomst opnieuw opbouwen”, vertelt Gjon.

Griekenland

Stefania vertegenwoordigt haar land met het nummer ‘Last Dance’. Het lied vertelt volgens haar dat elk einde altijd een nieuw begin markeert. Stefania is geen onbekende voor de Nederlandse kijkers. De Grieks-Nederlandse zangeres, actrice en YouTuber deed op haar tiende mee aan ‘The Voice Kids’ in Nederland en vertegenwoordigde Nederland in 2016 op het Junior Eurovisiesongfestival in Malta als lid van de meidengroep Kisses.

Rusland

Manizha heeft het Russische ticket voor het Eurovisiesongfestival gewonnen en zal in Rotterdam ‘Russian Woman’ zingen. Het lied gaat over de transformatie van het zelfbewustzijn van een vrouw in de afgelopen eeuwen in Rusland. “Een Russische vrouw heeft een verbazingwekkende weg afgelegd van een boerenhut tot het recht om te kiezen en gekozen te worden”, vertelt Manizha. Toevallig schreef ze het nummer ook op 8 maart 2020, Internationale Vrouwendag.

Roemenië

Roxen brengt een persoonlijke boodschap met ‘Amnesia’, het nummer waarmee ze Roemenië vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival. “Het afgelopen jaar was een beetje een rollercoaster, gevuld met echt goede momenten en ook enkele dieptepunten. Amnesia slaagt er op de een of andere manier in om een stem te geven aan alle onderdrukte gevoelens en aan de mensen wier stem niet gehoord werd”, vertelde Roxen over haar song. De zangeres is voor de Roemenen geen onbekende want ze stond er al verschillende keren in de hitlijsten.

Servië

Servië zorgt voor een storm op het podium met de meidengroep Hurricane. Ze brengen het nummer ‘Loco Loco’ waarmee de groep wil duidelijk maken dat we allemaal een beetje gek zijn. Daarom begint de op de jaren ‘80 geïnspireerde video in Hurricanes persoonlijke ‘House of Fun’ om ons vervolgens mee te nemen op een tour door hun discojungle en een badkuip vol glitterballen. Het trio is niet onbekend met optreden. Sanja vertegenwoordigde Servië al eens op het Eurovisiesongfestival in 2016 met haar lied ‘Goodbye’. Ksenija is een zangeres van Montenegrijnse afkomst en Ivana is professioneel danseres waarmee ze meerdere nationale en Europese wedstrijden won.

Denemarken

Na een felbevochten overwinning van de Deense muziekwedstrijd Dansk Melodi Grand Prix zijn het Fyr & Flamme die het Scandinavische land mogen vertegenwoordigen. Het duo brengt ‘Øve Os På Hinanden’ (Oefenen op elkaar) dat gaat over uitproberen en elkaar vergeven als we fouten maken. Het is de eerste keer sinds 1997 dat Denemarken nog eens een nummer volledig in het Deens brengt. “Het is een liedje dat gemaakt is volgens bepaalde Scandinavische tradities. Ik kan me niet voorstellen hoe we het überhaupt moeten vertalen. Dus houden we het bij het Deens”, vertelt het duo.

Portugal

Portugal stuurt voor de allereerste keer een nummer dat volledig in het Engels gezongen is. The Black Mamba wonnen in hun thuisland het Festival da Canção en mogen daarom Portugal verdedigen op het Eurovisiesongfestival. Luister vooral naar die prachtige stem waarmee de zanger ‘Love Is On My Side’ zingt.

Moldavië

Moldavië stuurt dit jaar geen onbekende. Natalia Gordienko vertegenwoordigde het land al eens in 2006 op het Eurovisiesongfestival. Dit keer waagt ze haar kans met ‘Sugar’. Het nummer heeft zijn naam niet gestolen want Gordienko rolt in haar videoclip letterlijk tussen een overdosis suiker en snoepgoed.

België

21 versies bestaan er van ‘The Wrong Place’, maar Hooverphonic koos uiteindelijk voor deze om België te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Vorig jaar zou de band ons land ook vertegenwoordigen met ‘Release Me’ met toenmalig zangeres Luka Cruysberghs. Zij werd een tijdje geleden vervangen door Geike Arnaert, die 25 jaar geleden de eerste zangeres van de band werd.

Noorwegen

TIX won de grote muziekwedstrijd Melodi Grand Prix 2021 in Noorwegen wat hem automatisch een plaatsje bezorgde in het Eurovisiesongfestival. Zijn naam verwijst naar het syndroom van Gilles de la Tourette (een aandoening die kan leiden tot verschillende soorten onvrijwillige tics) waarmee hij mee leeft. Het was zijn manier om zijn leven in eigen handen te nemen. TIX zal zijn plaats in de finale proberen te veroveren met het nummer ‘Fallen Angel’.

San Marino

Op de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival brengt Senhit haar electro-pop nummer ‘Adrenalina’. De zangeres is erg trots op haar roots. Daarom koos ze ervoor om twee instrumenten uit het geboorteland van haar ouders, Eritrea, in de mix van het nummer te verwerken: een krar (een komvormige lier) en de kebero (tweekoppige, kegelvormige handtrommel).

Albanië

Anxhela Peristeri treedt al jaren op op concerten en festivals, nu kan ze ook het Eurovisiesongfestival toevoegen aan die lijst. Ze brengt het nummer ‘Karma’.

Wit-Rusland

De Wit-Russische band Galasy ZMesta ontstond tien jaar geleden. Ze brachten parodieën op verschillende nummers uit, maar ze genoten zo van elkaars wederzijdse creativiteit dat ze al gauw eigen materiaal begonnen te componeren. Galasy ZMesta brengt het nummer ‘Ya Nauchu Tebya’ (Ik zal het jou leren) op de eerste halve finale.

Oekraïne

De electro-folklore groep Go_A haalde inspiratie bij de Oekraïense mythologie en folklore, vermengd met donkere techno. “Het lied ‘SHUM’ draagt een boodschap van eenheid en hoop uit”, vertelt zangeres Kataeryna. Go_A is gespecialiseerd in de moderne herinterpretaties van Oekraïense folklore. Luister zelf maar.

Tsjechië

Benny Christo versmelt zijn Tsjechische en Angolaanse roots in zijn nummer ‘Omaga’.

Duitsland

De Duitse Jendrik wil al ukulele-spelend iedereen duidelijk maken dat het woord ‘normaal’ slechts een cyclus in een wasmachine is. In ‘I Don't Feel Hate’ neemt hij ons mee in zijn kleurrijke wereld. Jendrik schrijft al jaren gepassioneerd zijn eigen liedjes en houdt vooral van componeren voor de ukelele, zijn favoriete muziekinstrument. Duitsland behoort tot de ‘Big 5'-landen en mag meteen naar de grote finale.

Oostenrijk

Oostenrijk stuurt Vincent Bueno naar het Eurovisiesongfestival. Hij brengt tijdens de tweede halve finale zijn nummer ‘Amen’. “Op het eerste gezicht gaat het over een dramatisch relatieverhaal, maar voor mij gaat het vooral over die innerlijke worsteling met je eigen sterktes en zwaktes, die iedereen kent, die leidt naar een mooie toekomst”, vertelt Bueno over het nummer.

Kroatië

Albina zal Kroatië vertegenwoordigen in de tweede helft van de eerste halve finale. Dat doet ze met het catchy nummer ‘Tick-Tock’.

Litouwen

The Roop vertegenwoordigt dit jaar Lithouwen met hun nummer ‘Discoteque’. “We willen de kracht van muziek en dans op één plek laten zien. De act zelf en de liefde die het kreeg is het bewijs van die kracht,” vertelde de band. Het nummer is een mix van rock, indie en pop.

Frankrijk

Frankrijk gaat terug naar de basis met Barbara Pravi als inzending voor het Eurovisie Songfestival. Zij waagt haar kans met het nummer ‘Voilà’, een chanson in de stijl van Édith Piaf. Ook Frankrijk behoort tot de ‘Big 5'-landen. En hoewel we ervan overtuigd zijn dat Pravi zeker door de halve finales zou geraken, hoeft ze zich daar sowieso geen zorgen om te maken want zij kan rechtstreeks naar de grote finale.

Slovenië

Ana Soklič stuurt wat liefde de wereld in met haar nummer ‘Amen’. “’Amen’ gaat over liefde, omdat liefde het belangrijkst is, en de boodschap van het liedje is heel universeel”, vertelt ze. De zangeres vertegenwoordigt Slovenië niet alleen. Ze heeft om haar nummer kracht bij te zetten een gospelkoor meegebracht dat de uitbundige achtergrondzang van Amen verzorgt.

Ierland

De Ierse popster Lesley Roy vertegenwoordigt Ierland met ‘Maps’, een opzwepende hymne die ze speciaal voor het Eurovisiesongfestival schreef. Roy is een singer-songwriter en niet voor de minste namen. Zo schreef ze bijvoorbeeld al nummers voor onder andere Adam Lambert.

Israël

De Israëlische Eden Alene begon in de herfst van 2020 haar zoektocht naar het geschikte nummer voor haar deelname aan het Eurovisiesongfestival. Meer dan 200 liedjes werden ingediend om het land te vertegenwoordigen, maar uiteindelijk werd het het aanstekelijke ‘Set Me Free’.

Finland

Finland zet dit jaar metal band Blind Channel op het podium van het Eurovisiesongfestival. De groep brengt het nummer ‘Dark Side’ en noemt het zelf ‘gewelddadige pop’.

Nederland

Zoals je inmiddels ongetwijfeld al wel weet, is Nederland in mei gastland voor het Eurovisiesongfestival. Het land vertegenwoordigt zichzelf met de Nederlandse singer-songwriter Jeangu Macrooy die ‘Birth Of A New Age’ brengt.

Spanje

Spanje wordt dit jaar vertegenwoordigd door Blas Cantó met het nummer ‘Voy a quedarme’ (‘Ik blijf’). Blas wil met zijn nummer een boodschap van hoop verspreiden. Die boodschap brengt hij meteen op de grote finale gezien Spanje tot de ‘Big 5'-landen behoort.

Australië

Montaigne brengt een upbeat-lied met een pakkende tekst. “Het nummer gaat over veerkracht en de moed die je krijgt als je je kwetsbaar kunt opstellen, om hulp kunt vragen en weet dat we in solidariteit en saamhorigheid als mensen sterker staan.” De Australische brengt 8 maart ‘Technicolour’ voor het eerste live tijdens de Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras 2021. Het optreden kan je ook in België streamen bij de Australische zender SBS.

Cyprus

De 24-jarige Elena Tsagrinou vertegenwoordigt Cyprus met ‘El Diablo’. De zangeres is een van de meest begeerde sterren in haar land. Haar populariteit leidde haar zelfs naar een succesvolle televisiecarrière.

