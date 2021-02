Duitsland maakt nieuwe inzending voor Songfestival bekend

Duitsland behoort tot de zogenoemde ‘big five’ en is al verzekerd van een plekje in de finale. Het land hoopt met de keuze voor Jendrik het succes van 2018 te evenaren. Toen werd Michael Schulte vierde in Portugal met het nummer You Let Me Walk Alone. Het was het enige lichtpuntje in de afgelopen jaren want Duitsland scoorde sinds 2014 verder niet hoger dan de achttiende plaats en werd zelfs twee keer laatste in de finale.