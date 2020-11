Dit jaar geen annulatie: alle deelnemers Eurovisiesongfestival nemen optreden op voorhand op

Songfestival Noorse songfesti­val­kan­di­da­te haakt teleurge­steld af: “Mijn droom is verbrij­zeld”

26 maart De Noorse Ulrikke Brandstorp, die dit jaar zou meedoen aan het Eurovisiesongfestival, weigert in 2021 nog een keer in actie te komen als kandidaat voor Noorwegen. Vorige week werd bekendgemaakt dat het Eurovisiesongfestival in Rotterdam dit jaar is uitgesteld tot volgend jaar vanwege de wereldwijde coronacrisis. De artiesten die dit jaar zouden meedoen mogen dat in 2021 ook, alleen moeten zij wel een ander nummer insturen.