De eerste repetitie zit erop: met deze jurk zal Geike optreden op het Songfestival (+ de eerste beelden van de act)

Het mag duidelijk zijn: Hooverphonic blijft trouw aan zichzelf, ook als het op de outfits aankomt: kleurrijk kan je het ensemble niet noemen, stijlvol wél. Stylist Tom Eerebout (32) was verantwoordelijk voor de vestimentaire keuzes van de band, en voor hem was het meteen duidelijk: de band moest eruit zien als Hooverphonic, maar met net dat tikkeltje extra. “Ik koos ervoor om zelf iets te ontwerpen voor Geike. Maximilian Rittler, een ontwerper die in 2019 afstudeerde aan de Antwerpse Academie, heeft mijn design tot leven gewekt. Zoals iedereen kan zien, is het een zwart mini-jurkje geworden met ettelijke Swarovski kristallen op. Mensen denken dan onmiddellijk aan J.Lo, maar dat is het niet”, aldus Tom. “De kleur van de Swarovskisteentjes is gebaseerd op de felblauwe ogen van Geike. De bijpassende hoge laarzen werden exclusief gemaakt door Adult Antwerp. Deze look is in mijn ogen heel Hooverphonic. Hij heeft een retro, nineties feel, maar er zit ook rock in. Dat vind ik de perfecte belichaming van Geike. Ik moet haar niet in een kermisjurk vol chiffon steken, want dat past niet.”