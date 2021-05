De eerste noten weerklinken in Ahoy: het Songfestival is begonnen

Songfestival Graham Norton denkt niet meer live te zijn na gesprek met Chantal Janzen: “Dat was awkward”

17 mei Talkshowhost Graham Norton maakte gisteravond even zijn opwachting in ‘Eurovision: Europe shine a light’, het alternatief voor het afgelaste Songfestival voor Rotterdam. De Britse presentator had een kort gesprekje met Chantal Janzen. Na afloop was hij niet enthousiast over zijn eigen optreden. Wanneer hij dacht niet meer ‘live’ te zijn liet hij slippen: “God, dat was awkward.”