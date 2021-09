Belgische inzending voor Songfestival wordt op 15 september bekendgemaakt

Showbizz Razend populaire Måneskin verovert België: “Ongestoord naar de supermarkt gaan kunnen we niet meer”

16 augustus De Belgische fans van de Italiaanse Songfestival-winnaars Måneskin konden zaterdag eindelijk live meebrullen met songs als 'I Wanna Be Your Slave' en 'Zitti E Buoni'. Nadat de band eerder verstek had gegeven voor de Lokerse feesten, trad het viertal op het Waalse Ronquières Festival voor het eerst op Belgische bodem op. Dat er zoveel volk zit te wachten op hun komst, kunnen de bandleden zelf amper geloven. “In Zweden heeft de politie zelfs moeten ingrijpen.”