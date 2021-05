Angst voor corona stijgt bij Songfestival-deelnemers: “We zijn alert en voorzichtig, maar het kan iedereen overkomen”

EurovisiesongfestivalNu bekend raakte dat er onder de Eurovisiesongfestival -deelnemers van Polen en IJsland coronabesmettingen zijn vastgesteld, stijgt de angst bij de andere deelnemers op besmetting ook. “Ik vind dat alarmerend”, vertelde Alex Callier (48) van Hooverphonic aan het ANP. Ook de deelnemers van Malta en Roemenië blijven voorlopig in quarantaine in afwachting van hun coronatesten.

Corona blijft roet in het eten gooien. Vorig jaar mocht het Eurovisiesongfestival niet doorgaan wegens de beperkingen, dit jaar zou het voor sommige landen weleens vroegtijdig afgelopen kunnen zijn door verschillende besmettingen. Vier landen moesten gisterenavond namelijk al forfait geven tijdens de opening van het muziekfestival. Polen, IJsland, Malta en Roemenië zaten in quarantaine en konden dus niet mee over de beroemde turquoise loper paraderen. De zorg om corona op te lopen, stijgt dan ook bij de deelnemers. Zo ook bij Hooverphonic, dat 18 mei ons Belgenlandje zal vertegenwoordigen. “Ik vind dat alarmerend”, vertelde Alex Callier. “Wij blijven in onze bubbel en heel strikt in ons hotel. We hebben zelfs de Nederlandse delegatie nog niet ontmoet. We hebben ze alleen van ver gezien. Dan zeggen we ‘goedendag’, maar dat is het.” Hoewel de zorgen toenemen, heeft Hooverphonic er geen schrik voor. “We zijn al de hele tijd alert en voorzichtig, dus we hebben geen schrik. Maar we staan niet boven de werkelijkheid; het kan iedereen overkomen.”

Volledig scherm Hooverphonic. © ANP

Hooverphonic-gitarist Raymond Geerts (61) wijst er nog op dat de afstand op de turquoise loper vaak niet behouden werd. “Dit is eigenlijk al niet goed”, waarna hij wees naar de Kroatische inzending die vlak naast hem een interview deed. “Dan denk ik: denk toch na!” Ook de Nederlandse vertegenwoordiger Jeangu Macrooy (27) vertelde aan het ANP dat hij best geschrokken is van het nieuws en hoopt dat Malta, Roemenië, Polen en IJsland toch nog op het podium van Ahoy zullen kunnen staan. Hij en zijn delegatie blijven enorm voorzichtig en alert. “Wij gaan eigenlijk alleen van het hotel naar Ahoy en weer terug. Het is lang geleden dat ik omringd werd door zoveel mensen. Maar we zijn supervoorzichtig, want ik moet zaterdag gewoon op dat podium staan.”

Volledig scherm Jeangu Macrooy uit Nederland. © ANP

Bang afwachten

De deelnemers van Oekraïne kregen wel goed nieuws nadat ze zich vorige week lieten testen na een vermeende coronabesmetting. De delegatie testte negatief en kan dus zorgeloos deelnemen aan het langverwachte muziekfestival. Bandlid Taras Shevchenko sprak ook zijn hoop uit dat iedereen uiteindelijk op het songfestivalpodium zal staan. “Er zijn zo veel geweldige liedjes dit jaar, we willen dat iedereen erbij is. Het gaat voor ons niet om de competitie, maar meer om het vieren van de muziek. Daar zou iedereen aan mee moeten doen.” Vasil (36), die Noord-Macedonië vertegenwoordigt, is dan weer bang dat het hele gebeuren in het water zal vallen en helemaal niet doorgaat vanwege de laatste ontwikkelingen. “Maar het is heel goed om hier te staan. We zijn hier ook een beetje voor hen.”

Volledig scherm Go_A uit Oekraine. © ANP

Ook de deelnemers van Griekenland en Litouwen hopen dat de vier landen toch nog zullen kunnen deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Maar het blijft bang afwachten voor Polen, IJsland, Malta en Roemenië. Het is niet geweten of de besmettingen plaatsvonden onder de bandleden. Iedereen blijft voorlopig in quarantaine tot de uitslagen binnen zijn.

