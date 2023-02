Zinderende strijd zonder winnaar: Barcelona en Manchester United houden elkaar in evenwicht

Met Barcelona en Manchester United keken twee grootmachten elkaar in de ogen. Normaal verwacht je deze affiche in de knock-outfase van de Champions League, maar beide ploegen komen uit in de Europa League.

De thuisploeg had in de eerste periode het meeste balbezit, maar de troepen van Erik ten Hag waren het gevaarlijkst. Helaas voor de ‘Mancunians’ vonden zowel Weghorst als Rashford een uitstekend keepende Ter Stegen op hun weg. Barca had het meeste balbezit, maar op slag van rust kregen ze een serieuze domper te verwerken. Spelmaker Pedri moest de strijd staken met een blessure.

Volledig scherm © AP

Na rust kregen we wel doelpunten te zien. Barcelona kwam na 50 minuten spelen op voorsprong via Alonso. De Spanjaard kopte een hoekschop aan de tweede bal tegen de touwen. United was evenwel niet aangeslagen en scoorde meteen tegen. Rashford - een gesel voor de defensie van Barcelona - werkte vanuit een scherpe hoek af. De honger van United was nog niet gestild, want op het uur stond de 1-2 op het scorebord. Rashford - weer hij - haalde de achterlijn en legde het leer achteruit. Via Koundé ging de bal in doel. Een pijnlijk moment voor de jonge Franse centrale verdediger.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Spanjaarden zochten naar de gelijkmaker en vonden hem ook. Een voorzet van Raphinha verdween rechtstreeks in doel. Volgende week op Old Trafford is alles nog mogelijk. Barça zal het wel zonder hun twee goudhaantjes moeten doen. Gavi is geelgeschorst en Pedri zal hoogstwaarschijnlijk nog in de lappenmand liggen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.