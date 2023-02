Zinderende strijd tussen Barça en Man United eindigt zonder winnaar, Ten Hag kritisch voor ref: “Hij had een enorme invloed”

Met Barcelona en Manchester United keken twee grootmachten elkaar in de ogen. Normaal verwacht je deze affiche in de knock-outfase van de Champions League, maar beide ploegen komen uit in de Europa League. De thuisploeg had in de eerste periode het meeste balbezit, maar de troepen van Erik ten Hag waren het gevaarlijkst. Helaas voor de ‘Mancunians’ vonden zowel Weghorst als Rashford een uitstekend keepende Ter Stegen op hun weg. Een brilscore was de ruststand.

Na rust kregen we wel doelpunten te zien. Barcelona kwam na 50 minuten spelen op voorsprong via Alonso. De Spanjaard kopte een hoekschop aan de tweede paal tegen de touwen. United was evenwel niet aangeslagen en scoorde meteen tegen. Rashford - een gesel voor de defensie van Barcelona - werkte vanuit een scherpe hoek af. De honger van United was nog niet gestild, want op het uur stond de 1-2 op het scorebord. Rashford - weer hij - haalde de achterlijn en legde het leer achteruit. Via Koundé ging de bal in doel. Een pijnlijk moment voor de jonge Franse centrale verdediger.

De Spanjaarden zochten naar de gelijkmaker en vonden hem ook. Een voorzet van Raphinha verdween rechtstreeks in doel. Volgende week op Old Trafford is alles nog mogelijk. Barça zal het wel zonder hun twee goudhaantjes moeten doen. Gavi is geelgeschorst en Pedri zal hoogstwaarschijnlijk nog in de lappenmand liggen.

Erik ten Hag woedend op scheidsrechter: “Zulke fouten mogen niet”

Man United-manager Ten Hag was vol lof over zijn ploeg na het kijkspel in Catalonië. “We hebben de wedstrijd volledig gedomineerd”, zei Ten Hag voor de camera van BT Sports. “Los van misschien vijftien minuten in de eerste helft, waarin we toch wel wat moeilijkheden hadden, controleerden wij de wedstrijd. Ik was echt teleurgesteld dat we met 0-0 de kleedkamers opzochten. Want wij hadden moeten scoren. De kansen die Barcelona kreeg, werden door ons eigenlijk aangereikt.”

Ten Hag had niettemin genoten van het spektakelstuk. “Het was een great game, een fantastische wedstrijd. Twee ploegen die vol de aanval zochten... Het was in alles een Champions League-wedstrijd, en misschien wel meer dan dat. Ik heb ervan genoten. We hebben karakter en vastberadenheid getoond, nu moeten we het op Old Trafford maar afmaken.”

Niet te spreken was Ten Hag over Mariani, de 40-jarige scheidsrechter uit Italië. De Nederlander, die nota bene zelf op de bon werd geslingerd na hevige protesten, vond dat de leidsman een cruciale rol had gespeeld in Camp Nou. Volgens Ten Hag had de pittige overtreding van Jules Koundé op Marcus Rashford bestraft moeten worden met meer dan alleen een vrije trap.

“De arbiter had een enorme invloed op deze wedstrijd. Kijk, het was een duidelijke overtreding op ‘Rashie’ (Marcus Rashford). Dan kun je discussiëren of het binnen- of buiten het zestienmetergebied was. Maar geef je dan geen penalty, dan is het natuurlijk wel gewoon een rode kaart vanwege een doorgebroken speler. Hij staat oog-in-oog met met de keeper van Barcelona. Dat is niet alleen enorm van invloed op deze wedstrijd, maar op deze hele tussenronde. Dat mag niet. Een scheidsrechter mag gewoon zo’n fout niet maken.”