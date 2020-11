‘Winger’ Osman Bukari ook tegen Rode Ster als diepe spits: “In Ghana noemt iedereen me Hazard”

Ondanks de ruime afstand, houdt Osman Bukari zijn mondmasker op tijdens ons gesprek. “Ik ben de enige aanvaller die overblijft, ik moet héél voorzichtig zijn”, weet hij. Snelheid zit hem in de genen, voetbal minder. “Mijn vader en mijn vier broers waren allemaal heel snel”, vertelt hij. “Mijn vader was een spurter op school, mijn broers deden ook aan atletiek. Maar ik ben de enige voetballer in de familie. Mijn ouders hebben me daarin altijd gesteund, omdat ze al snel zagen dat ik alleen maar voetballer wou worden.”

Zo kwam hij op jonge leeftijd terecht bij Accra Lions FC, een club uit de hoofdstad van Ghana. “Ik was afkomstig uit Konongo, op drie uur rijden van Accra”, vertelt hij. “Ik was toen amper 16, maar ik was het al gewend om weg te zijn van mijn familie. Op mijn zesde werd ik al opgenomen in een voetbalacademie, waar ik ook school liep. Ik kon maar af en toe naar huis. Ik had het geweldig naar mijn zin in de academie en later bij Accra. Naast de school moest ik alleen maar aan voetballen denken. Mijn grote voorbeeld is Eden Hazard. Ik bekeek elke video van hem die ik maar kon krijgen. Bij de academie en Acrra noemden ze mij allemaal ‘Hazard’, omdat ik ook zo’n dribbelaar was. Wat ik ook zo bewonder aan Eden: hij voetbalt zonder stress. Lukt zijn dribbel niet, dan probeert hij het de volgende keer gewoon opnieuw. Zo zit ik ook in mekaar: je moet niet bang zijn van voetbal, je moet er plezier aan beleven.”

In 2018 mocht Bukari een half jaar op proef bij Anderlecht. “In het begin had ik het daar moeilijk”, geeft hij toe. “Ik dacht dat ik met mijn talent alles kon bereiken. (lacht) Maar ik was een beetje lui. Daar heb ik geleerd dat ik ook hard moest werken. Ik speelde 9 matchen met de beloften, waarin ik 6 keer scoorde. Toen ik aan het einde van die zes maanden hoorde dat ik geen contract kreeg, was ik teleurgesteld, omdat ik héél graag in Europa wou voetballen.”

“Maar dan kwam mijn manager aandraven met Trencin. Het eerste jaar had ik het er nog moeilijk. Ik moest me aanpassen aan de speelstijl. (lacht) Soms was ik zo snel, dat ik bij een tegenaanval vooraan moest wachten tot mijn medespelers konden aansluiten. Maar ik hield me voor dat ik alleen bij Trencin was om beter te worden en over te stappen naar een grotere competitie. Vorig seizoen maakte ik 10 goals in 25 wedstrijden. Niet slecht voor een vleugelspeler.”

Bukari had de clubs voor het uitkiezen. Er was interesse uit Duitsland, ook Galatasaray en Bordeaux wilden hem graag. “Maar ik koos voor Gent, omdat ik zag dat heel wat spelers van Trencin hier een grote stap hadden gezet. Moses Simon en Kalu zitten intussen in grotere competities, dat wil ik op termijn ook. Ik kan me mijn keuze niet beklagen. Je merkt aan alles dat Gent een grote club is, iedereen heeft me hier ook goed opgevangen. Door corona is het als nieuwkomer niet makkelijk om naast het veld een band op te bouwen met de andere spelers. Bij mekaar thuis langs lopen, zit er niet in. Maar ik heb veel aan Elisha Owusu, die me helpt bij alles wat ik doe. ‘Eli’ spreekt ‘Twi’, de voertaal in Ghana. Dat maakt het makkelijker.”

Bukari leeft alleen in Gent. “Mijn vriendin Habiba zit nog in Ghana, zij kan niet naar België komen zolang er corona is. Maar ik verveel me niet. Ik heb maar één hobby: voetbal. Als ik thuis kom van training, zet ik meteen mijn televisie aan, op zoek naar voetbal. Of ik speel voetbalspelletjes. Liefst met Barcelona. Ik kijk graag naar Ansu Fati.”

Zondag, in Charleroi, moest ‘winger’ Bukari plots in de spits opdraven. “Ik was niet helemaal verrast, omdat ik op training al zag dat alle echte spitsen ontbraken. Toen de coach me na de training bij zich riep, wist ik waarom. Ik zei: ’No Problem coach’. Maar ik schrok wel toen ik tijdens de bespreking voor de match beelden zag van Dessoleil. ‘Wat een reus’, dacht ik. Ik ben zelf maar 1m70 en ik weeg maar 68 kg. Ik wist dat ik niet met die kerel in duel moest gaan, maar dat ik mijn snelheid moest uitbuiten. Dat is me ook gelukt bij dat beslissende doelpunt. (lacht) Er was geen andere aanvaller, ik wist dat ik het zelf moest afmaken. Het was mijn eerste goal voor Gent, daarom vierde ik zo uitbundig.”

Vanavond is Bukari wéér de eerste optie in de spits. En deze keer heeft AA Gent twéé doelpunten verschil nodig om nog een kans te maken op kwalificatie. “Ik heb gedroomd dat ik drie keer scoor”, lacht Bukari. “We zullen weer slim moeten voetballen, zoals in Charleroi. (lacht) En scoren, zoals in mijn droom.”

