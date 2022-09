Weer een stunt: Union begint aan groepsfase Europa League met nipte zege bij Union Berlin

Europa LeagueOok dit verdient een mooi plekje in de clubannalen: Union Sint-Gillis heeft zijn eerste Europese zege ooit op verplaatsing beet, op het veld van de Duitse ‘broederclub’ Union Berlin. Senne Lynen rondde voor rust een copybook-counter af. Een tweede stunt al van Union in Europa deze zomer.

Want gaan winnen op de Duitse subtopper Union Berlin, dat doet niet veel onder voor de 2-0-thuiszege tegen Rangers FC in de Champions Leaguevoorronde. Helaas voor Union Sint-Gillis ging die voorsprong in de return nog teloor.

Maar deze zege op Union Berlin verzekert Union alvast van een forse start in de groepsfase. Op papier lijkt Union Berlin de zwaarste verplaatsing, zodat Union al een horde neemt in de ambitie om Europees te overwinteren. Niet vergeten dat zelfs de derde in de eindstand van de groep nog een vangnet heeft in de Conference League.

Union wou zich bij de verplaatsing op Union Berlin vooral weerbaarder tonen dan bij het 3-0-fiasco op Rangers FC, toen vooral onder druk door individuele fouten ingeleid. De lessen van toen waaruit ze wilden leren hebben ze goed in de oren geknoopt. Union kon zeker voor de rust de bal nu veel meer in eigen rangen te houden en van eigen kracht uitgaan. In de tweede helft kraakten ze niet onder zware druk.

Union ving de Duitse rushes in de beginfase goed op, bikkelde op het middenveld stevig mee en deelde aanvallend prikjes uit. Dante Vanzeir had eigenlijk al vroeg een prima kans, volgens zijn signatuur: een diepe bal waarin hij gepast de ruimte induikt. Maar de afwerking in het zijnet kon beter. Een pluim toch voor Victor Boniface. Eens te meer bewees hij met zijn krachtig lijf een sterk aanspeelpunt te zijn, waardoor de ploeg kan aansluiten, en voetballend vermogen heeft hij ook.

Volledig scherm Victor Boniface toonde zich opnieuw erg nuttig voor Union. © BELGA

Union Berlin had de Belgische bezoekers in de eerste helft amper in verlegenheid kunnen brengen - Moris was op hoge ballen wel niet zo klemvast en Kandouss speelde redder in nood op een schot van Behrens - tot Boniface een hoofdrol speelde in de openingsgoal kort voor de rust. Een copybook-counter met Lapoussin die op links snedig uitbrak en dan naar Boniface speelde. De Nigeriaan zette zijn mannetje prachtig in de wind en bediende de god gevolgde Senne Lynen. De ‘opvolger’ van Casper Nielsen in de ploeg werkte prima af.

Geen toeval dat Lynen daar opdook. Door de schorsing van Lazare speelde hij een plaatsje hoger op de ‘acht’, terwijl Jose Rodriguez zijn eerste basisplek op de ‘zes’ kreeg. De Spanjaard deed dat trouwens met verve.

Vraag was of Union Sint-Gillis die voorsprong na de rust kon vasthouden. Union Berlin zou dan wel een tandje of vijf bijsteken, al kon Vanzeir bijna opnieuw een vlijmscherpe counter verzilveren. De defensie van Union SInt-Gillis kwam onder aanhoudend zware druk te staan. Union timmerde aan een versterkte burcht, met Burgess als de ridder die overal in de bres sprong. Proper uitverdedigen zat er niet meer in, maar iedereen legde er wel zijn kop voor, en als het moest bracht een wilde lel soelaas.

Slim gezien nog van coach Karel Geraerts: hij wisselde nog twee moegestreden aanvallers Vanzeir en Boniface voor Adingra en Eckert, in de hoop met frisse krachten nog wat meer uit te breken. Met bloed, zweet en tranen trok Union de zege zo over de streep. De thuisploeg viel in de diepe slotfase nog met tien na een gemene fout van Michel op Teuma.

Een onvergetelijk moment voor de 561 meegereisde Belgische fans in de bezoekersvak. Na het sprookje in de competitie vorig seizoen beleven ze nu ook Europese hoogtijden. Ook al kwamen hun gezangen tijdens de wedstrijd niet vaak door, overstemd door de al even passionele aanhang van Union Berlin. 21000 kelen - waarvan 18.000 fans op staanplaatsen - die uit volle borst de ‘Eisern Union’-strijdkreet zingen, dat galmt hoor. Zomaar een ideetje: misschien moet Union Sint-Gillis en Union Berlin er maar een traditie van maken om voor elke seizoensstart een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar te spelen, zie het als een jaarlijkse Union-broederstrijd.

Braga wint bij Malmö Dankzij de zege in Duitsland doet Union meteen een goeie zaak in groep D. De koppositie moet het voorlopig wel aan Braga laten - de Portugezen wonnen met 0-2 bij Malmö. Over een week krijgt Union de Zweden over de vloer.

