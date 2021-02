Vertonghen komt met Benfica niet verder dan gelijkspel tegen Arsenal

Europa LeagueBenfica en Arsenal hebben elkaar in Rome perfect in balans gehouden in hun heenwedstrijd in de 1/16 finales van de Europa League. De Portugezen kwamen in de tweede helft op voorsprong vanop de stip, maar Saka hing de bordjes enkele minuten later alweer in evenwicht. Bij Benfica speelde Jan Vertonghen de hele wedstrijd.