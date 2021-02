Vercauteren kruipt met gehavend Antwerp in underdogrol: “Weten dat het heel lastig wordt”

Europa LeagueAntwerp-coach Frank Vercauteren blikte woensdag, een dag voor de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League in het eigen Bosuilstadion tegen de Rangers, met veel respect voor de tegenstander vooruit. “We zijn ons bewust van de moeilijkheid van het duel van morgen”, zei Vercauteren. “We weten dat het heel lastig zal worden, maar we starten met een positieve instelling.”

“We kijken uit naar de match van morgen”, begon de T1 van Antwerp zijn uitleg. “De match is belangrijk voor Antwerp en voor het Belgisch voetbal. Hopelijk staan niet enkel de Antwerp-supporters, maar alle Belgische voetbalsupporters achter ons morgen. Het wordt een mooie uitdaging tegen Rangers. We weten natuurlijk dat het moeilijke wedstrijden zullen worden, maar dat is het altijd in deze fase van het toernooi. Er zijn alleen nog maar goede teams in de running.”

Quote Natuurlijk had ik liever meer opties gehad. Maar daar moeten we mee omgaan. We zoeken niet naar excuses. Onze selectie moet de afwezighe­den kunnen opvangen Frank Vercauteren

Antwerp mist een hele resem spelers. Sterkhouders Dieumerci Mbokani en Faris Haroun zijn nog steeds geblesseerd, net als Dylan Batubinsika, Sander Coopman, Alexis De Sart en doelman Jean Butez. Man-in-vorm Didier Lamkel Zé draagt nog een Europese schorsing van vorig seizoen mee. “Natuurlijk had ik liever meer opties gehad”, erkende Vercauteren. “Maar daar moeten we mee omgaan. We zoeken niet naar excuses. Onze selectie moet de afwezigheden kunnen opvangen. We hebben kwaliteiten en zullen die morgen moeten tonen. Het is niet belangrijk wie er juist op het veld staat. We zijn een collectief. We winnen samen en verliezen samen.”

“We recupereerden vandaag overigens nog Birger Verstraete en Jérémy Gelin, die afgelopen zondag niet fit genoeg waren om te spelen tegen Standard. Ze zijn nog niet honderd procent, maar ze hebben nog 24 uur. Ze behoren alvast tot de selectie.”

Volledig scherm © BELGA

Ook Nill De Pauw ontbreekt donderdag, en dat omdat Antwerp hem net als in de heenronde niet in de Europese spelerslijst opnam. “Dat was een kwestie van keuzes maken”, legde Vercauteren uit. “We mochten in vergelijking met de lijst van voor Nieuwjaar slechts drie wissels doorvoeren. Nill is er spijtig genoeg niet bij. We hebben onze selectie door de afwezigheden aangevuld met enkele jonge jongens (Thiam, Pavlic en Van den Bosch, red.). We willen hen dichterbij ons brengen. Zo leren ze de werking van het team beter kennen.”

Lof voor Gerrard

De bezoekers hebben met Liverpool-icoon Steven Gerrard een nog relatief jonge coach, de Engelsman is 40. Frank Vercauteren is 24 jaar ouder en goed geplaatst om zijn niveau in te schatten. “Steven Gerrard is nog een jonge coach, maar dat is eigenlijk niet belangrijk”, aldus Vercauteren. “Je ziet dat hij kwaliteiten als trainer heeft. Hij zal doorheen de jaren nog kunnen verbeteren, dat is zeker. Maar ik zie zijn leeftijd nu niet als een belangrijk gegeven. Hij heeft de Rangers structuur, visie en - belangrijk - resultaten gebracht. Natuurlijk spelen de kwaliteiten van het team ook mee. Ze hebben enkele bepalende spelers, maar we gaan morgen het collectief proberen af te stoppen en ons niet focussen op één of twee aanvallers.”

Volledig scherm © BELGA

“De statistieken van de Rangers zijn top”, ging Vercauteren verder. “Maar statistieken zijn er om gebroken te worden. Soms kan je in het voetbal een onverwacht resultaat halen en winnen van een team dat op papier beter is. Dat maakt het voetbal ook zo mooi. We moeten morgen geloven in onze kwaliteiten. Die zullen we nodig hebben om de Rangers te kloppen. We zullen ook geluk nodig hebben en zullen efficiënt moeten zijn. Je moet als team altijd starten met de ambitie om te winnen, anders ben je vooraf al verloren. We weten dat we kunnen winnen, we starten met een positieve instelling, maar we beseffen ook dat het heel moeilijk zal worden.”

Vercauteren gaf tot slot nog mee het zeer jammer te vinden zonder publiek te moeten spelen. “Zowel hier op de Bosuil, met onze fanatieke fans. Maar ook op Ibrox. Ik ben er een hele tijd geleden, als assistent van de Rode Duivels, eens aanwezig geweest bij een Old Firm tegen Celtic om te scouten. En dat was een fantastische belevenis.”