Veelbesproken eigenaar, Belgische doelman en de ex van Ibrahimovic: de Europese tegenstanders van Anderlecht, AA Gent en Union doorgelicht

Europa LeagueWest Ham, FCSB en Silkeborg zijn de tegenstanders van Anderlecht in de groepsfase van de Conference League. AA Gent moet het op haar beurt opnemen tegen Molde, Shamrock Rovers en Djurgardens. Eerder ging Union in de trommel voor de Europa League. De vicekampioen werd gekoppeld aan Braga, Malmö en Union Berlin. 125 miljoen uitgegeven deze zomer, een Belgische doelman en ‘de mannen van ijzer’: maak kennis met de tegenstrevers.

Bekijk ook. Het Lotto Park viert na kwalificatie

ANDERLECHT

WEST HAM

• Coach: David Moyes

• Blikvanger: Declan Rice, patron op het middenveld, aanvoerder en Engels international. Marktwaarde van 80 miljoen, maar wel geschorst voor de eerste 2 matchen.

• Totale waarde selectie: 397,5 miljoen euro

Anderlecht viert zijn rentree in een Europese groepsfase tegen de ploeg waartegen het één van zijn grootste successen ooit behaalde. In 1976 won paars-wit tegen de Hammers op de Heizel in de finale van de Europacup II - het equivalent van de Europa League. West Ham is in principe een maatje te groot, maar is dit seizoensbegin op de dool. Het staat troosteloos laatste in de Premier League en kon zelfs nog niet scoren - ondanks al 125 miljoen te hebben uitgegeven deze zomer. Een gebrek aan creativiteit, waarvoor West Ham naar ons land kijkt. Er is de interesse in Hans Vanaken en ook Adnan Januzaj is in beeld.

Volledig scherm © ANP / EPA

FCSB

• Coach: Nicolae Dica

• Blikvanger: Florinel Coman, linkerwinger en kapitein. Opgeleid in de academie van legende Gheorghe Hagi.

• Totale waarde selectie: 33,25 miljoen euro

Nog een oude bekende. In 1986 verloor Anderlecht in de halve finales van de Europacup I - ofwel de Champions League - tegen de Roemeense recordkampioen, die het toernooi ook won. Toen heette de club overigens nog Steaua Boekarest - u wellicht beter bekend. Na een rechtszaak met het Ministerie van Defensie werd geoordeeld dat de naam en het logo het leger toebehoren.

Eigenaar George Becali is evenmin onbesproken. Voormalig Europees parlementslid, veroordeeld tot (voorwaardelijke) celstraffen en vooral iemand die graag zélf beslist welke spelers worden opgesteld. Trainers zijn al vaak zijn handpop geweest.

Sportief draait het dit jaar minder voor FCSB. Het staat pas 13de in de competitie met 6 op 15 en het kon zich slechts met veel moeite plaatsen voor de Conference League.

SILKEBORG

• Coach: Kent Nielsen

• Blikvanger: Sebastian Jörgensen, eigen jeugdproduct en topschutter van vorig seizoen. Dit jaar zweeg zijn kanon voorlopig nog.

• Totale waarde selectie: 11,8 miljoen euro

Een Deens voetbalsprookje. Silkeborg IF schipperde in de recente geschiedenis steevast tussen eerste en tweede klasse. Nu lijkt het vertrokken voor stabiliteit. In de campagne 2020-2021 dwong het nog promotie af, het seizoen nadien werd het meteen derde. Zo kennen we in België ook een ploeg.

Vandaag staat Silkeborg met 13 op 18 fier aan de leiding in de Deense Superliga. Het speelt nu ook voor het eerst in 21 jaar weer Europees voetbal. Nog opvallend: Silkeborg teert op veel jeugd en heeft slechts vier buitenlandse spelers in de rangen. De gemiddelde leeftijd van de selectie is amper 23,4 jaar. Maar voetballen kunnen ze, zo bewijst hun ludieke bijnaam ‘Silke-lona’, verwijzend naar de Spaanse grootmacht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AA GENT

MOLDE FK

• Coach: Erling Moe

• Blikvanger: David Datro Fofana, een 19-jarige Ivoriaanse spits, is aan zijn jaar van de doorbraak bezig. Maakte al elf goals. Groeibriljant.

• Totale marktwaarde selectie: 17,35 miljoen

Geen grote namen bij Molde, wel een Belg: Álex Craninx. Hij is er tweede doelman en werd vorig seizoen uitgeleend aan Seraing. AA Gent onderschat Molde maar beter niet. Ze staan vijf punten los aan kop van de Noorse competitie, die over halfweg is. Het is een dynamische ploeg die verzorgd voetbal brengt. Óp een kunstgrasveld. Nog dit: Molde is de club waar Erling Haaland zijn eerste stappen als profvoetballer zette. Ole Gunnar Solskjær startte er zijn carrière als hoofdcoach.

Volledig scherm David Datro Fofana. © ANP / EPA

SHAMROCK ROVERS FC

• Coach: Stephen Bradley

• Blikvanger: Jack Byrne (26) is de spelverdeler. Jeugdproduct van Man City. Speelde eerder voor onder meer APOEL, Wigan en Cambuur.

• Totale marktwaarde selectie: 3,10 miljoen

Traditieclub uit Dublin. Iers recordkampioen. Vorig jaar pakte Shamrock zijn 19de landstitel. En ook nu leiden ze in de Irish League met een voorsprong van zeven punten. Een club die continuïteit uitstraalt. Bewijs daarvan coach Stephen Bradley die al zes jaar aan het roer staat. Shamrock Rovers is op Europees niveau een bescheiden ploeg - de totale marktwaarde van 3 miljoen zegt genoeg. Maar het heeft wel een stevige thuisreputatie: in 2022 zijn ze voor eigen publiek nog ongeslagen.

DJURGARDEN

• Coaches: Kim Bergstrand en Thomas Lagerlöf

• Blikvanger(s): Jawel: Djurgården heeft twéé trainers. Bergstrand en Lagerlöf leiden de ploeg samen met succes sinds 2019.

• Totale marktwaarde selectie: 15,98 miljoen

Doen hun namen bij u nog een belletje rinkelen? Gustav Wikheim (29) en kapitein Magnus Eriksson (32) speelden in een ver verleden nog voor AA Gent. Wikheim kwam zes jaar geleden niet verder dan vier optredens voor de Buffalo’s, Eriksson speelde in 2012-2013 vijf keer. Hjalmar Ekdal, een centrale verdediger van 23, wordt gezien als de sterkhouder van de ploeg. Djurgården is de huidige nummer drie in Zweden. Net als Molde spelen zij op kunstgras.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

UNION

SC BRAGA

• Coach: Artur Jorge.

• Blikvanger: linksbuiten Ricardo Horta maakte in 2022 acht jaar na zijn debuut zijn rentree in de nationale ploeg van Portugal.

• Totale marktwaarde selectie: 102 miljoen euro

Union mag nu al uitkijken naar de verplaatsing naar Braga, dat net als Union een ‘speciaal’ stadion bezit dat haast een bezienswaardigheid is. Het stadion is gebouwd voor het EK voetbal in Portugal in 2004 en ingebouwd in een groeve, met slechts twee hoog opgetrokken tribunes die wel 30.000 fans kunnen huisvesten. Aan de kant van de goal is een steile rotswand, de andere kant biedt zicht op een heuvel.

Sportief is SC Braga sinds 1975 een vaste waarde in de Portugese Primeira Liga. In het laatste decennium eindigt de club steevast in de subtop, evenwel achter de grootmachten Benfica, Porto en Sporting Lissabon. Ook dit seizoen miste de club zijn start niet en pronkt het na drie speeldagen op de tweede plek met 7 op 9 punten.

De 50-jarige Braga-trainer Artur Jorge is niet te verwarren met zijn meer bekende naamgenoot Artur Jorge die in de jaren 80 met Porto nog Europacup 1 won. In de spelersgroep spring Ricardo Horta in het oog met een marktwaarde van 20 miljoen euro. De 27-jarige linksbuiten maakte dit jaar ook zijn comeback in de nationale ploeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

UNION BERLIN

• Coach: Urs Fischer

• Blikvanger: Sheraldo Becker, die in zijn jeugdjaren nog samen met Tarik Tissoudali op de Amsterdamse pleintjes gevoetbald heeft.

• Totale marktwaarde selectie: 91 miljoen euro

Met Union Berlijn krijgt Union Sint-Gillis een mooie ‘naamgenoot’ als een van de tegenstanders in de groep. De club staat in Duitsland bekend als een echte cultvereniging met - net als Union - een unieke supportersschare. De Duitse fans hebben in de clubstructuur van Union Berlijn ook een enorme zeggenschap.

Berlijn mag dan de huidige hoofdstad van Duitsland zijn, maar zowel voor als na de Duitse hereniging speelden de twee voetbalprotagonisten Hertha BSC in het Westen en Union Berlijn in het Oosten geen echte hoofdrol in het Duitse voetbal. Maar de promotie van Union Berlijn naar de Bundesliga in 2019 zorgde wel voor een frisse noot, met vorig seizoen een historische vijfde plek in de rangschikking.

“Die Eisernen”, oftewel ‘de mannen van ijzer’ luidt de bijnaam van Union Berlijn, verwijzend naar het ‘working class’-clubroots in de Berlijnse metaalindustrie. Het stadion An der Alten Försterei’ ademt net als dat van Union Sint-Gillis pure nostalgie uit, met liefst 18.000 staanplaatsen op een capaciteit van 22.000. Ook Union Berlijn leek zo wel niet aan de UEFA-normen te voldoen om de thuiswedstrijden in eigen stadion te mogen afwerken, maar de UEFA stond de club een uitzondering toe als een pilootproject om staanplaatsen in het voetbal weer meer gangbaar te laten maken.

MÄLMO FF

• Coach: Andreas Georgson

• Blikvanger: Isaac Kiese Thelin, ex-speler van Anderlecht, pikt nu bij Mälmo zijn goaltjes mee.

• Totale marktwaarde selectie: 28 miljoen euro

Echte grote voetbalvedetten is het huidige Mälmo FF niet rijk, maar in het verleden hadden ze er eentje om u tegen te zeggen: de jonge Zlatan Ibrahimovic zette er zijn eerste stappen in het profvoetbal.

Mälmo vierde in de jaargang 2021 als Zweedse recordkampioen zijn 22ste landstitel en mocht zo deze zomer een poging wagen in de Champions League-voorronde, maar strandde daarin tegen het Litouwse Zalgiris Vilnius. Op weg naar de Europa League-groepsfase schakelde het Luxemburgse F91 Dudelange en het Turkse Sivasspor uit. In de huidige jaargang 2022 prijkt voorbij halfweg de competitie op de 5de plek.

Op papier lijkt Mälmo de meest haalbare kaart voor Union: de marktwaarde van de kern ligt in dezelfde orde of wat lager dan die van Union, door de site Transfermarkt geschat op 33 miljoen euro. Bij de club spelen enkele oude bekenden van de Belgische competitie. Zoals Isaac Kiese Thelin, die als jonge knaap bij Mälmo doorbrak en via Bordeaux bij Anderlecht belandde waar hij zich nooit helemaal kon doorzetten en via uitleenbeurten uitzwierf over vele clubs. Nu is hij dus terug in het oude nest waar hij dit jaar in de hoogste klasse Allsvenskan zeven keer scoorde op 13 duels. Nog een Belgische oudgediende bij Mälmo is verdediger Lasse Nielsen, die tussen 2014 en 2016 meer dan honderd matchen speelde bij AA Gent.

Mälmo had met Jon Dahl Tomasson tot eind vorig jaar een ronkende naam als trainer. Hij stopte uit eigen initiatief na twee titels en het bereiken van de CL-groepsfase in 2021. Aan het roer staat nu de Zweed Andreas Georgson, die als assistent overnam van de in juli ontslagen Milos Milojevic.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.