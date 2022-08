Uppercut voor AA Gent: Buffalo’s lopen Europese kater op tegen uitgekookte Cyprioten

Hij oversteeg alles en iedereen. Een meegereisde Cypriotische journalist ging helemaal los. “Charalampouuus!”, schreeuwde hij richting het thuisfront via een gsm-verbinding. Gevolgd door enkele onverstaanbare kreten. Intussen greep het thuispubliek zich naar de haren. 0-1 voor Omonia Nicosia na 20 minuten - dramatisch begin. Een achterstand die AA Gent over zichzelf heen riep.

Ngadeu en Torunarigha startten, net zoals vorige week in Oostende, niet geconcentreerd genoeg. Die eerste had bij een te korte terugspeelpass geluk dat Roef alert reageerde. Nurio grossierde in slordigheden, Hjulsager en Cuypers kwamen amper in het spel voor.

Dat Omonia op voorsprong kwam, was gewoon verdiend. Charalampous - vinnige voetballer - sneed naar binnen en zijn schot verdween via Ngadeu en Hanche-Olsen in doel. Roef was kansloos. Een antwoord had AA Gent niet in huis. Omonia was gretiger, eiste elke tweede bal op. AA Gent miste drive en enthousiasme. Aan het publiek lag het nochtans niet - zij hadden er wél zin in.

Ook nieuwkomer Jens Petter Hauge, na slechts twee trainingen meteen in de basiself gedropt door Hein Vanhaezebrouck, wist niet te overtuigen. Een debuut à la Hong vorige week zat er niet in. De Noorse aanvaller legde weinig verbetenheid aan de dag en maakte het zichzelf vaak te moeilijk, met te veel balverlies tot gevolg. Slechts één keer liet hij een vlaag van zijn klasse zien - hij is en blijft een topspeler. Op slag van rust pakte hij uit met een typische rush en een schot richting de verste hoek - de enige noemenswaardige poging van de Buffalo’s in de eerste helft. Omonia-doelman Fabiano bracht redding. 0-1 bij rust.

Hoe hard zou Vanhaezebrouck tekeer gegaan zijn tijdens de pauze?

Eén ding is zeker: AA Gent kwam uit de kleedkamer zoals het eigenlijk aan de wedstrijd had moeten beginnen: scherp en met een offensieve instelling. En vooral: met Vadis Odjidja in de ploeg in plaats van Nurio. Hjulsager schoof naar de flank, Hong mocht een rijtje hoger spelen. Er zat meer voétbal in deze Buffalo’s. Odjidja, nog steeds met een verband rond de knie, dirigeerde en verdeelde als vanouds. Reken maar dat hij - als hij fit blijft - volgende week in Cyprus aan de aftrap verschijnt.

AA Gent dwong ook eindelijk kansen af. Een kopbal van Cuypers stierf op de paal, in de herneming knalde Odjidja naast. Omonia ontsnapte toen Hong in de zestien naast de bal trapte.

Intussen werd Hauge naar de kant gehaald voor Depoitre, luid toegejuicht bij zijn eerste minuten in de Ghelamco Arena dit seizoen.

AA Gent duwde het gaspedaal verder in. Cuypers besloot een dot van een kans op Fabiano - de spits miste gisteravond zijn killersinstinct. Depoitre kwam op aangeven van Odjidja alleen voor doel, maar wéér lag Fabiano dwars. Opnieuw een enorme kans verkeken.

U weet hoe het dan gaat. De Buffalo’s kregen het deksel op de neus.

Invaller Brandon Barker - hij blaft niet alleen, maar bijt klaarblijkelijk ook - knalde de 0-2 snoeihard in de linkerkruising. Heerlijke goal. De Cypriotische journalist met z’n gsm mocht de perstribune nog maar eens op stelten zetten.

Uppercut voor AA Gent.

De Buffalo’s liggen nog niet knock-out op het canvas, maar er wacht hen wel een helse klus in Cyprus. Een 0-2-achterstand ophalen tegen een moeilijk te bekampen opponent bij 35 graden... Ga er maar aan staan, Gantoise.

