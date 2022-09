Union stunt weer met nipte zege bij Union Berlin in start groepsfase Europa League: “Geen figurantenrol spelen”

Europa LeagueOok dit verdient een mooi plekje in de clubannalen: Union Sint-Gillis heeft zijn eerste Europese zege ooit op verplaatsing beet, op het veld van de Duitse ‘broederclub’ Union Berlin. Senne Lynen rondde voor rust een copybook-counter af. Een tweede stunt al van Union in Europa deze zomer.

Want gaan winnen op de Duitse subtopper Union Berlin, dat doet niet veel onder voor de 2-0-thuiszege tegen Rangers FC in de Champions Leaguevoorronde. Helaas voor Union Sint-Gillis ging die voorsprong in de return nog teloor.

Maar deze zege op Union Berlin verzekert Union alvast van een forse start in de groepsfase. Op papier lijkt Union Berlin de zwaarste verplaatsing, zodat Union al een horde neemt in de ambitie om Europees te overwinteren. Niet vergeten dat zelfs de derde in de eindstand van de groep nog een vangnet heeft in de Conference League.

Union wou zich bij de verplaatsing op Union Berlin weerbaarder tonen dan bij het 3-0-fiasco op Rangers FC, toen onder druk door individuele fouten ingeleid. De les van die trip heeft het team goed in de oren geknoopt. Union kon zeker voor de rust de bal nu veel meer in eigen rangen te houden en van eigen kracht uitgaan. Het doelpunt van Senne Lynen vile na een copybookcounter met Victor Boniface in een hoofdrol. Na de rust hield Union Sint-Gillis stand onder een aanhoudende vergelijkbare druk als in Glasgow. Iedereen legde er zijn kop voor, pas als het écht moest bracht een wilde lel soelaas.

De combinatie tussen defensieve standvastigheid en offensieve snedigheid op Union Berlin maakte Unioncoach Karel Geraerts het meeste trots: “Anders dan in Glasgow hebben we nu niet vergeten te ‘voetballen’, in een juiste balans met de organisatie. Als je ziet wat we nu konden brengen, dan doet onze uitschakeling op Glasgow nog meer pijn. Ik voel dat nog steeds op mijn maag liggen.”

Aan uitblinkers geen gebrek. Sommige zijn ‘usual suspects’, zoals Christian Burgess, ridder in een versterkte defensieve burcht onder de druk in de tweede helft. Maar vooral Boniface mag een grote pluim op zijn hoed steken. Eens te meer bewees hij met zijn krachtig lijf een sterk aanspeelpunt te zijn, waardoor de ploeg kan aansluiten. Bovendien is hij gezegend met best veel voetballend vermogen. Zijn komst lijkt een topaankoop. Geraerts beaamt: “Hij maakt andere spelers beter door hoe hij de bal bijhoudt en de defensie van de opponent bezig houdt.”

Ook Senne Lynen verdient een speciale vermelding. Hij was bij het counterdoelpunt goed gevolgd en werkte de zuivere pass van Boniface prima af. Geen toeval dat Lynen daar opdook. Door de schorsing van Lazare speelde hij een plaatsje hoger op de ‘acht’, terwijl Jose Rodriguez zijn eerste basisplek op de ‘zes’ kreeg.

“Het voelde geweldig aan om te scoren, zo net voor het vak van onze spionkop van Union ”, zei Lynen over zijn doelpunt. Ook hij had lof in huis voor Boniface: “Victor geeft op het perfecte moment de bal af. Hij had twee opties, want links liep ook Vanzeir. Boniface is het profiel van de speler die deze groep nog nodig had.”

Feestje in bezoekersvak

De 561 meegereisde Belgische fans in de bezoekersvak beleefden een memorabele wedstrijd met dito sfeer, de aanhang van Union Berlin toont ook een onvoorwaardelijke passie voor zijn team. Na het sprookje van Union Sint-Gillis vorig seizoen met een tweede plek in de competitie beleven de fans nu unieke Europese hoogtijden. Waar eindigt dit? Coach Geraerts houdt de benen op de grond: “We zijn niet het beste team van de wereld, maar wel een goed team als iedereen zijn taken doet. We moeten nog op veel punten werken, maar we mogen trots zijn dat we een nog in dit seizoen in Duitsland ongeslagen team kloppen. We bekijken het stap per stap, maar we willen in Europa geen figurantenrol spelen.”

Nieuw Unionstadion met minstens 50% staanplaatsen

Volgende week speelt Union al zijn tweede groepswedstrijd thuis tegen het Zweedse Malmö. Omdat het eigen Jospeh Marienstadion niet conform de UEFA-normen is, wijkt Union opnieuw uit naar het stadion van OHL. De huidige Europese successen doen dromen om die prestaties ooit in een eigen voetbalhaven te beleven, maar dat hangt dus af van de nieuwe stadionplannen. Een nieuwsje voor de Belgische fans van Union: in de marge van de reis naar Berlijn hoorden we dat in scenario voor het nieuwe Unionstadion in Vorst meer dan 50% van de capaciteit voorzien is voor staanplaatsen. Het is maar een van de vele parallellen met Union Berlin, dat liefst 18.000 staanplaatsen telt op een capaciteit van 22.000. De Berlijnse club kreeg van de UEFA toestemming om hun Europese wedstrijden in eigen stadion te spelen als proefproject om veilige staanplaatsen in Europees voetbal in de toekomst weer gangbaar te maken.

