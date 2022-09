Union pakt zes op zes in Europa League, met Teuma als meesterchef naar spectaculaire 3-2-zege tegen Malmö: “Onze plek in Europa waard”

Europa LeagueUnion lijkt al een vroege optie te nemen op Europees overwinteren: na een 1-2 achterstand graaide Union in pletwalsmodus de zege (3-2). Straf toch hoe Union ook in Europa appetijtelijk voetbal serveert - met verfijnde smaken, peper en zout. “Nu wil ik dat we een Europese zege ook laten volgen met een goede wedstrijd en uitslag in de Belgische competitie”, zo zet coach Geraerts zijn team al scherp voor Eupen zondag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Union is toch een van de Belgische ploegen die Europees voor een surplus zorgt. Herinner dat vorig seizoen nog wat twijfel bestond of het wel zo een goede zaak zou zijn dat het ‘kleine’ Union Europa ingaat - zien we niet liever de traditionele topploegen? Maar die sceptici komen nu bedrogen uit. Op die ene rampspoedige avond in Glasgow na heeft Union Europees steeds volwassen en aantrekkelijk voetbal gebracht, zonder schrik of zenuwen. Veel spelers vechten met leeuwenmoed.

Na drie zeges op vier Europese wedstrijden mag Union nu wel zeggen dat het al meer dan de verwachtingen ingelost heeft. “We mogen fier zijn op deze zes op zes in de Europa League”, zei Teddy Teuma. De kapitein was met een assist, een knappe goal en als constante aanjager op het veld de uitblinker. “Eerlijk, voor een verlies in Berlijn en een winst thuis tegen Malmö zou ik ook al getekend hebben. Onze zes op zes is misschien onverwacht voor heel wat mensen, en er waren vorig seizoen wat vragen over wat we in Europa konden betekenen, maar we hebben deze punten in elk geval verdiend en niet gestolen. We hebben bewezen dat we onze plaats in Europa waard zijn.”

Volledig scherm Teddy Teuma lukte tegen Malmö al zijn tweede doelpunt in Europa, opnieuw een beauty. © BELGA

Zich uitspreken of Union nu al een optie neemt op Europees overwinteren, dat vindt Teuma te vroeg. Maar hij weet ook dat zelfs het nummer drie in de groep een vangnet heeft in de Conference League: “Misschien hebben we daar toch al een klein voetje in.”

Ook Christian Burgess, die de eerste gelijkmaker van Union met het hoofd scoorde, loopt niet vooruit op de zaken met nog vier matchen te gaan: “Er kan nog veel gebeuren. Braga won, wat goed voor ons is. Maar we moeten punten blijven pakken. Braga is een lastige komende verplaatsing.”

Burgess vindt ook dat Union tegen Malmö te veel fouten gemaakt heeft: “Ik ben teleurgesteld over hoe we die twee goals weggeven. We moeten stoppen met in die positie te komen. Na onze prestatie van vandaag denk ik niet dat Braga schrik van ons zal hebben, wel respect. Dat hebben we verdiend, maar deze groep ligt nog open.”

Volledig scherm Burgess viert na zijn kopbal: 1-1. © Photo News

Wat zeker lof verdient, is de veerkracht en energie waarmee Union de scheve situatie tegen Malmö rechtgezet heeft. Coach Geraerts startte wel met een opvallende zet: Dante Vanzeir begon op de bank. Hij zou op de laatste training last gevoeld hebben aan de quadriceps, en er is besloten geen risico te lopen om hem meerdere weken kwijt te zijn. “Dante voelde last aan de linkerbil bij het naar het doel trappen”, verklaarde Geraerts. “We hebben bij de rust nog gecheckt of hij kon invallen, maar dat ging niet.” Wat rust komt Vanzeir misschien niet slecht uit. De laatste weken kon hij minder zijn stempel drukken en miste hij scherpte in de afwerking voor doel. De recent altijd goed ingevallen Eckert kreeg zo zijn kans in de basis.

Union mocht zich een slap begin aanrekenen: Ceesay scoorde snel na minder scherp verdedigen van Burgess en Van der Heyden. Een wake-upcall, het samenspel bij Union vlotte nog niet. Gelukkig voor Union benutte het ook zijn eerste grote kans: de mee opgerukte Burgess buffelde een gekrulde voorzet van Teuma in doel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarna nam Union duidelijk het heft in handen, met veel snedige uitbraken. Lynen schroeide met een schot de handschoenen van doelman Dahlin. Ook Boniface speelde zich weer in de kijker: steeds aanspeelbaar en dribbelsterk aan de bal, alleen zijn passing miste de juiste lengte. Hij demonstreerde hoe je met een geniale beweging zichzelf kan vrijspelen op een zakdoek groot, alleen Hadzikadunic kon in allerijl keren. Kandouss had ook al een goal afgekeurd gezien wegens buitenspel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de tweede helft trok Union alle registers open, maar Malmö toonde zich toch weer hyperefficiënt op een schaarse counter, afgerond door ex-Anderlechtspits Isaac Thelin. Geraerts gooide met Adringra en Nilsson extra aanvallende krachten in de strijd. Union ging in pletwalsmodus met talrijke kansen. Teuma kroop weer in de rol van held met een onhoudbaar schot voor de gelijkmaker. En wat later greep Boniface zijn moment, na een eentweetje met Lapoussin. De Nigeriaan trapte genadeloos binnen (3-2). Nilsson miste nog de kans op 4-2: nipt voorlangs. Een moegestreden Union schakelde daarna op zekerheid over en trok de buit over de streep.

“Ik mag heel fier zijn over wat mijn ploeg liet zien na de tegengoals”, zei coach Karel Geraerts. “Het scenario hoe we op achterstand komen was niet nodig, maar het is ook een kwaliteit hoe we reageren.”

Geraerts geeft toe dat Union met drie zeges op vier Europese wedstrijden het hogere niveau in Europa goed opgepikt heeft. “Ons Europees niveau is goed, maar we mogen het Belgische kampioenschap ook niet onderschatten. Genk speelt niet Europees, maar als je hun niveau zag zondag tegen ons in de competitie... Op dat gebied hoop ik dat we onze goede lijn in Europa nu doortrekken naar de competitie. Na onze Europese zege wil ik zondag in Eupen een goede wedstrijd en uitslag zien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Brussels feestje in Leuven: Boniface heeft er net 3-2 van gemaakt. De ommekeer van Union is compleet. © Photo News

Volledig scherm Vreugde bij Union na de knappe 3-2-zege. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.