Union-coach Karel Geraerts wil op Union Berlin fouten van op Rangers vermijden: “Trachten bal meer in eigen rangen te houden”

Dat maakt dat Unioncoach Geraerts met veel respect vooruitblikt op de verplaatsing: “We weten dat we tegen een supergoeie ploeg spelen. Union Berlin speelt modern fysiek voetbal, met veel kwaliteit aan de bal en wil naar voren. Ze spelen de top in de Bundesliga, en dat is dus de top in Europa. Dat is nog een ander niveau dan de Belgische competitie. Ze spelen voorts hun eerste match in Europa in hun thuisstadion (vorig seizoen week Union Berlin in de Conference League nog uit naar het stadion van grote broer Hertha BSC, red). Dat zal de ploeg nog extra energie geven. We zullen dus op niveau moeten zijn.”

Bij de vorige grote verplaatsing in de CL-voorronde tegen de Rangers kraakte Union onder de heftige druk. De Schotse ploeg maakte met een 3-0-zege de 0-2-nederlaag in Union ongedaan. Geraerts hoopt dat zijn ploeg nu iets beter met de omstandigheden omgaan kan. “Uiteraard heb ik wel vertrouwen in een goede wedstrijd van ons team. Over onze match op de Rangers is veel gezegd en geschreven. Van mijn kant vond ik onze prestatie daar zeker niet zo slecht als is beweerd, maar we hebben daar fouten gemaakt die zijn afgestraft. De organisatie daar was wel goed. Dat wil ik opnieuw zien, maar met de bal hebben we op de Rangers te weinig gezien. Dat moet beter. We moeten de bal langer in het team kunnen houden en meer op eigen kracht voetballen, met een juiste balans tussen verdedigen en aanvallen.” (BF)