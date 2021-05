Trauma voor De Gea en United: Villarreal wint Europa League na knotsgekke strafschoppenreeks

Europa LeagueGeen zesde Europese beker voor Man United, wél een eerste voor Villarreal. De ‘Gele Duikboot’ zette topfavoriet United vanavond een flinke neus door in Gdansk te gaan winnen met strafschoppen. Of hoe met De Gea een Spanjaard er ongewild voor zorgde dat een Spaanse ploeg met de oppergaai aan de haal kon gaan.

‘t Leek nochtans alsof het in de sterren geschreven stond. Dag op dag, 22 jaar nadat hij als spits Manchester United naar het delirium schoot - weet u nog, met die late goal in Camp Nou in de Champions League-finale tegen Bayern München? - kon Ole Gunnar Solskjaer zijn eerste prijs als hoofdcoach bij de Mancunians pakken. Ook al zou dat ‘maar’ de Europa League geweest zijn, toch had het een indicatie geweest dat de terugkeer naar de gloriedagen onder Sir Alex Ferguson nu echt wel was ingezet. Maar, zo’n vaart liep het dus niet, vanavond in Gdansk.

Want Unai Emery, de Spaanse coach van de ‘Gele Duikboot’ die eerder met Sevilla al drie Europa Leagues won, had zijn plannetje klaar: vertrekken vanuit een laag blok, om dan te loeren op de counter. In de eerste helft zaten de Spanjaarden lang in de omknelling, maar ‘t was na een vermijdbare overtreding van Cavani dat ze op het halfuur tóch op voorsprong kwamen. Vrije trap Parejo, waarna Lindelöf Moreno liet lopen en De Gea eraan was voor de moeite. Op dat moment niet bepaald verdiend, maar daar zal Emery ongetwijfeld niet om gemaald hebben. Zijn plannetje klopte, zijn team dook met een 1-0-voorsprong de rust in.

‘t Had niet veel gescheeld of een ex-speler van Club Brugge had zich kort na rust ontpopt tot de grote held van de Spanjaarden. Carlos Bacca, die onder Emery bij Sevilla ook twee keer de oppergaai pakte, kon echter net niet besluiten. Waarna de kassa aan de overzijde wél rinkelde. Rashford nam een afgeslagen hoekschop vol op de slof, waarna Cavani er - randje buitenspel - 1-1 van maakte. ‘t Blijft een zekerheid op doelpunten, de Uruguayaan, die zijn foutje uit de eerste helft dus zelf rechtzette. Maar hij kon dus niet voorkomen dat verlengingen en uiteindelijk zelfs strafschoppen over winst en verlies gingen beslissen.

En daarin zou Villarreal dus aan het langste eind trekken. De eerste twintig (!) strafschoppen gingen er allemaal in, waarna het de beurt was aan de doelmannen. Rulli vuurde genadeloos raak, terwijl De Gea binnen het bereik schoot van zijn Argentijnse concullega. Zo wint Emery dus zijn vierde Europa League en zullen ze bij Racing Genk toch eens goed vloeken. Bij winst van United waren de mannen van John van den Brom reekshoofd in de derde voorronde van de Champions League, maar da’s nu dus niet het geval. Waardoor straks mogelijk Shakhtar Donetsk, Benfica of AS Monaco uit de potten komen als horde richting het kampioenenbal...

