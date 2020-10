‘The Comeback Kids strike again’ met dank aan uitblinker Refaelov en Gerkens, opvolger van Cisse Severeyns

Welcome back, Royal Antwerp FC. The Great Old opende haar rekening in de poules van de Europa League met een uitzege op Ludogorets. Antwerp kwam - voor de verandering - op achterstand, maar zette het andermaal recht. The Comeback Kids strike again.