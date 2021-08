Talentenfabriek, bekende goalgetters en mooie herinnering voor Lukaku: de tegenstanders van Racing Genk, Antwerp en AA Gent voorgesteld

Europa LeagueRacing Genk en Antwerp weten waar ze aan toe zijn in de Europa League. De Limburgers trekken naar een Kroatische talentenfabriek, de Great Old ontmoet enkele voormalige prijsschutters uit de Jupiler Pro League. AA Gent ontmoet een Servische club met een indrukwekkend palmares. Wat u moet weten over de tegenstanders van onze drie Belgische clubs.

DE TEGENSTANDERS VAN RACING GENK

• Dinamo Zagreb

Stadion: Stadion Maksimir (35.000 plaatsen)

Coach: Damir Krznar (Kro)

Palmares: 22x Kroatisch kampioen, 16x Kroatisch bekerwinnaar

Talentenfabriek waar spelers als Modric, Mandzukic en Lovren passeerden op weg naar de Europese top. Dinamo is dé club van Kroatië en pakte vorig seizoen ook, al voor de 22ste keer in de clubgeschiedenis, de landstitel. In de huidige kern van Dinamo doet de naam van Duje Cop misschien wel een belletje rinkelen. De spits stond de voorbije jaren op de loonlijst van Standard, maar speelde er weinig klaar.

Maksimir, de thuishaven van Zagreb, zal voor de Belgische voetbalfan ook altijd gelinkt worden aan Romelu Lukaku. De spits scoorde in oktober 2013 twee cruciale goals die de Rode Duivels naar het WK in Brazilië loodsten.

Volledig scherm Dinamo Zagreb werd in de laatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Sheriff Tiraspol. © EPA

• West Ham

Stadion: London Stadium (60.000 plaatsen)

Coach: David Moyes (Scho)

Palmares: 3X FA Cup, 1X Engelse Supercup, 1X Europacup II

West Ham is een Engelse traditieclub. Het draaide in 2020/2021 een prima seizoen en werd knap zesde in de Premier League, op twee punten van een Champions League-plek. De ‘Hammers’ deden dat vooral onder impuls van Jesse Lingard (die mogelijk de club opnieuw vervoegt via Man United), de Tsjech Tomas Soucek en de stevige diepe spits Michael Antonio, maandag nog goed voor zijn 49ste goal voor West Ham in de 4-1-zege tegen Leicester waarmee hij all-time clubtopschutter is in de Premier League.

West Ham speelde een prominente rol in de film Green Street Hooligans (2005) en het clublied ‘I’m forever blowing bubbles’ is één van de bekendste in Engeland. Na het seizoen 2015-2016 ging Upton Park, het stadion waarin West Ham sinds 1904 speelde, tegen de grond. Sindsdien speelt de club in het Olympisch Stadion in Londen.

Volledig scherm Tomas Soucek. © Photo News

Rapid Wien

Stadion: Allianz Stadion (28.000 plaatsen)

Coach: Dietmar Kühbauer (Oos)

Palmares: 32x Oostenrijks kampioen, 14x Oostenrijks bekerwinnaar

Toch wel het zwakke broertje in de groep. Rapid werd vorig seizoen tweede in de Oostenrijkse Bundesliga, op ruime afstand van RB Salzburg. Het plaatste zich gisteren ten koste van Zorya Luhansk (Oekraïne) voor de groepsfase van de Europa League. De bekendste speler in de selectie is centrale verdediger Kevin Wimmer, man met een verleden bij Tottenham, Stoke City en... Moeskroen. Stoke betaalde in de zomer van 2017 nog bijna 20 miljoen voor hem, maar zag hem deze zomer met plezier gratis naar Rapid trekken.

Volledig scherm Rapid Wien speelde vorig seizoen tegen AA Gent in de voorronde van de Champions League. De Buffalo's wonnen met 2-1. © EPA

DE TEGENSTANDERS VAN ANTWERP

• Olympiakos Piraeus (Griekenland)

Stadion: Karaiskaki Stadium (32.115 plaatsen)

Coach: Pedro Martins (Por)

Palmares: 46x Grieks kampioen, 28x Grieks bekerwinnaar

Olympiakos is dé topclub van Griekenland. 46 keer landskampioen, de afgelopen tien jaar slechts tweemaal niet. Vorig seizoen had het een voorsprong van 16 punten op eerste achtervolger Aris Thessaloniki, maar de Champions League deden ze zichzelf niet cadeau. In de derde voorronde was Ludogorets nét te sterk. Het werd 1-1 in Piraeus en 2-2 in Bulgarije, strafschoppen verwezen hen naar de Europa League, waar in de play-offronde makkelijk afstand werd genomen van Slovan Bratislava (3-0 en 2-2).

Sterspelers zijn Mady Camara - een marktwaarde van 15 miljoen euro -, Rony Lopes, doelman Tomas Vaclik en Henry Onyekuru, die u ongetwijfeld nog kent van zijn passages bij Eupen en Anderlecht. Konstantinos Fortounis ligt nog een gans jaar in de lappenmand.

Volledig scherm Mady Camara hier tegen Kevin De Bruyne vorig seizoen. © EPA

• Eintracht Frankfürt (Duitsland)



Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 plaatsen)

Coach: Oliver Glasner (Oos)

Palmares: 1x Duits kampioen, 5x Duits bekerwinnaar, 1x UEFA Cup-winnaar

Eintracht Frankfürt eindigde vorig jaar knap vijfde in de Bundesliga, waardoor het zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League kwalificeerde. Dit seizoen maakte het een mindere start, het verloor zwaar met 5-2 van Borussia Dortmund en speelde slechts 0-0 gelijk tegen Augsburg. Van André Silva moeten De Laet en co geen angst meer hebben. De Portugees, vorig seizoen goed voor 28 goals in de Duitse eerste klasse, verkaste voor 23 miljoen euro naar RB Leipzig, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Tóch zit er met onder anderen Kevin Trapp, Evan N’Dicka, Filip Kostic en Daichi Kamada, ex-STVV, nog veel kwaliteit in de ploeg.

Volledig scherm Daichi Kamada. © Photo News

• Fenerbahçe (Turkije)

Stadion: Estadio Şükrü Saracoğlu (47.834 plaatsen)

Coach: Vítor Pereira (Por)

Palmares: 19x Turks kampioen, 6x Turks bekerwinnaar

Als derde van de Turkse Süper Lig moest Fenerbahçe in de laatste voorronde van de Europa League voorbij HJK. Geen probleem, de 19-voudige landskampioen won met 1-0 en 2-5. In eigen land is het echter al van het seizoen 2013-14 geleden dat het de landstitel veroverde. De grootste naam is ongetwijfeld Mezut Özil. Ex-Real en ex-Arsenal, na een aftocht langs de achterpoort nu dus in Istanboel. Nabil Dirar (ex-Westerlo en ex-Club en vorig jaar op uitleenbasis in Jan Breydel) en Mbwana Samatta (ex-Genk) zorgen dan weer voor de Belgische link.

Volledig scherm Mbwana Samatta. © Photo News

TEGENSTANDERS AA GENT

• FK Partizan (Servië)

Gesticht in 1945

Kleuren: zwart-wit

Voorzitter: Milorad Vucelic (Ser)

Stadion: Partizanstadion (32.710 plaatsen)

Coach: Aleksandar Stanojevic (Ser)

Palmares:

Joegoslavisch landskampioen (11): 1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987

Servisch-Montenegrijns landskampioen (8): 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005

Servisch landskampioen (8): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017

Beker van Joegoslavië (6): 1947, 1952, 1954, 1957, 1989, 1992

Beker van Servië-Montenegro (3): 1994, 1998, 2001

Beker van Servië (7): 2008, 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019

Joegoslavische Supercup (1): 1989

• Flora Tallinn (Estland)

Gesticht in 1990

Kleuren: groen-wit

Voorzitter: Pelle Pohlak (Est)

Stadion: A. Le Coq Arena (14.405 plaatsen)

Coach: Jürgen Henn (Est)

Palmares:

Ests landskampioen (13): 1993-94, 1994-95, 1997-98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020

Beker van Estland (8): 1995, 1998, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2020

Estse Supercup (11): 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021

• Anorthosis Famagusta (Cyprus)