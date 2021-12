Storck kan Genk bij debuut niet behoeden voor Europese uitschakeling: “Kan geen mirakels verrichten”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel valser kon de start van Bernd Storck in Genk niet zijn. Racing werd in eigen huis afgebluft en afgetroefd door Rapid Wien. Het werd dat scenario waarmee vooraf niemand rekening wilde houden, de Europese uitschakeling. Wat Genk gisteren op de mat legde volstond zelfs niet voor de Conference League. “Ik had vooral meer van onze eerste helft verwacht”, zei Storck. “Te weinig beweging, te weinig zelfvertrouwen en te weinig agressiviteit om het spel naar ons toe te trekken. De eerste helft hebben we als een jeugdelftal gespeeld, niet als profs.”

Chaos

De basiself van Storck was op z’n minst verrassend te noemen. Achterin geen Colombiaan te bespeuren. Sadick en McKenzie vormden het centrale duo. Door de afwezigheid van Heynen — geblesseerd aan de heup — stond Thorstvedt naast Hrosovsky. Joseph Paintsil stond op de tien in steun van de diepste man Iké Ugbo, dat werd geen succes. Ook in de allesbepalende Europese wedstrijd verscheen Paul Onuachu dus niet aan de aftrap. Ito en Bongonda werden van flank gewisseld. De goede dingen die Bernd Storck op zijn eerste trainingsdag had gezien, zagen wij in elk geval niet terug op veld. Racing Genk was echt nergens die eerste helft, niemand wist waar nu welke lijnen moesten worden uitgezet. Chaos. Moeilijk te vatten dat dit dezelfde ploeg was die vorige week bij Club Brugge wegtikte. Het zal tijd vergen om het heilige vuur opnieuw in dit Genkse elftal te pompen. Maar tijd ís er dus niet.

Genk mocht voor aanvang zelfs nog dromen van een verlengd verblijf in de Europa League. Watertanden bij het idee om in de volgende ronde FC Barcelona of Borussia Dortmund te treffen. Het slechtste nieuws kwam meteen uit Londen. Daar had Orsic van Dinamo Zagreb de Kroaten namelijk meteen op 0-1 gezet tegen West Ham. Dan maar dat ticket voor de play-offs van de Conference League vasthouden. Maar ook dát werd snel een linke boel. Rapid Wien was gewoon veel snediger en gretiger. Grüll en Kara losten twee waarschuwingsschoten. Vandevoordt redde twee keer goed. De voor de helft gevulde Cegeka Arena voelde dan de bui al hangen eigenlijk. Genk stond met iedereen op de helft van Rapid toen Paintsil de bal verloor, ‘Joske’ is echt geen tien. Schick werd goed gelanceerd, de pass op Ljubicic was op maat, de afwerking ronduit briljant. “Rapid staat op dit moment verder dan wij. Na wat ik gisteren op training had gezien, had ik hier meer van verwacht.”

Sleutelen

Storck schudde de ploeg bij de rust flink door mekaar en voerde drie wissels door. Ito bleef binnen en Paintsil verhuisde naar de flank. Carlos Cuesta ging op het middenveld spelen — Hannes Wolf probeerde het zo ooit tegen Red Bull Salzburg in de Champions League. En ook Lucumi en Onuachu kwamen in de ploeg. Het enthousiasme na twee pogingen van Onuachu en Thorstvedt stierf even snel uit als het was gekomen. “Ik zag wel meer duelkracht”, zocht Storck naar positieve punten. “Dat is toch het niveau waar we naartoe moeten groeien.”

Storck bleef sleutelen aan z’n ploeg en gooide ook Juklerød nog in de strijd, zijn eerste minuten sinds de Super Cup tegen Brugge midden juli. Ook Luca Oyen kreeg nog wat minuten, misschien het enige lichtpuntje van de avond. Hij bracht schwung. Het was stilaan met de moed der wanhoop dat Genk de kwalificatie probeerde af te dwingen. Cuesta kopte nog naast in blessuretijd. Tweede mokerslag op een week tijd voor Genk. Want na de beker is ook het Europees avontuur nog voor Nieuwjaar afgelopen. Storck zal zijn reputatie van crisismanager goed kunnen benutten. “Ik ben hier nog maar 24 uur, ik kan ook geen mirakels verrichten, maar we weten waaraan we moeten werken.”

