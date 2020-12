Standard sluit Europa League-campagne eervol af met 2-2-gelijkspel tegen Vertonghen en Benfica

‘t Was een bij momenten flitsend Benfica dat we in de eerste helft te zien kregen. De snelheid van uitvoering lag aanvankelijk veel en veel hoger bij de Portugezen, maar ‘t was zowaar Standard dat op voorsprong klom. Prima voorzet van Jans, waarna Raskin als een volleerd spits raak kopte. Jardel, het maatje van gelegenheidsaanvoerder Jan Vertonghen centraal achterin, afgetroefd, Helton - en niet Svilar - was er een eerste keer aan voor de moeite. Maar nadien gingen de bezoekers pas echt op het gaspedaal staan. Everton stelde al snel gelijk na een goeie infiltratie van Taarabt, waarna Bodart ook nog zijn kunnen moest tonen op pogingen van diezelfde Taarabt, Waldschmidt en Núñez - vooral die laatste was lang een gesel voor de Standard-defensie. Gaandeweg ging het tempo wel omlaag, maar noem het gerust straf dat Standard met 1-1 de rust in kon.