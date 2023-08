Spaanse pers spaart lof voor Club Brugge niet: “Ze hebben meer punch en klasse. Dit Club vergeeft niet”

Respect voor blauw-zwart in de Spaanse pers na de 1-2-zege in de play-offs van de Conference League . Ongetwijfeld nog de Champions League-campagne van vorig seizoen indachtig, toen Club 4 op 6 pakte tegen Atlético Madrid. “In tegenstelling tot Osasuna, vergeeft dit Club Brugge niet. Maar niet alles is nu al verloren.”

AS: “Osasuna vergeeft, maar kwalificatie blijft mogelijk”

Het Madrileense AS zag net als onze man in Pamplona (“Niet dat een thuiswedstrijd bijwonen van Osasuna op een bucketlist moest, maar voor een voetballiefhebber is het niettemin een gebeurtenisje”) hoe een tot de nok gevuld El Sadar garant stond voor een geweldige sfeer. “Meer dan 20.000 fans in de tribunes, niemand wilde de show missen. Maar de vreugde om de late gelijkmaker van Chimy - El Sadar werd gek - duurde maar twee minuten. Want Brugge demonstreerde in Pamplona hun ervaring en doelpuntenvermogen. Het team van Arrasate moet nu redelijk hulpeloos op zoek naar het ‘wonder’ in België.”

“Nochtans waren de rojillos lang de betere en teerde Brugge vooral op klasseflitsen van grootse kwaliteit. Zinckernagel liet het nog liggen na een heerlijke bal van Vetlesen, Skov Olsen scoorde wel. Waarna de Belgen zich meer op hun gemak voelden. Osasuna gaf zich helemaal en verdiende meer, maar op het einde stond er wel 1-2 op het scorebord en zal Osasuna alles, en nog veel meer, moeten geven om nog naar de groepsfase te kunnen.”

Volledig scherm Maxim De Cuyper kroonde zich met een heerlijke goal tot matchwinnaar. © Photo News

Marca: “Brugge heeft meer punch”

Die andere krant uit Madrid, Marca, vergelijkt de partij met een bokskamp. “Na de eerste ronde ligt Osasuna tegen het canvas. Want het was vooral een kwestie van slaan. De rojillos kregen kansen en zij scoorden niet, de Belgen wel. Al toonde Osasuna dat het Brugge pijn kan doen. Niet alles is verloren.”

“Arrasate herstelde Chimy Ávila na zijn rode kaart van het voorbije weekend tegen Athletic in ere en gaf hem zijn kans. In een wedstrijd waarbij het hard tegen hard was, is intensiteit met de Argentijn gegarandeerd. Die toonde hij ook en zijn gelijkmaker was het bewijs dat Arrasate gelijk had. Het geloof in Pamplona leefde weer op, maar Brugge reageerde onmiddellijk. Een kwestie van slaan, weet je wel.”

“Osasuna zat nochtans lang goed in de match tegen een goed georganiseerd Club Brugge. Combinaties, diepe ballen, één op één zoeken... al toonde Club zich naar het einde van de eerste helft toe meer aanwezig. Zinckernagel weigerde nog een eerste snoepje uit te pakken, maar dit Brugge vergeeft niet. Waar Arrasate nog zo voor had gewaarschuwd, speelde zich na de pauze af. Osasuna trapte in de val van de Brugse efficiëntie.”

Volledig scherm Chimy Ávila knikte de 1-1 binnen. © ANP / EPA

El Mundo Deportivo: “Blijft een volkomen open strijd”

Het Catalaanse El Mundo Deportivo heeft nog geloof in een goeie Spaanse afloop. “De waarheid is dat Osasuna in de eerste helft superieur was. De thuisploeg had de controle en kreeg ook voldoende kansen op de opener, veel meer dan Club die had. Daarom een erg zure nederlaag op eigen veld, al trekt Osasuna volgende week naar Brugge met het gevoel dat het nog niet verloren is. In België kan er nog veel schade worden aangericht, dit blijft een volkomen open strijd. Het Europese avontuur is nog maar net begonnen.”

Volledig scherm Bart Verhaeghe vierde mee op het veld en bedankte de meegereisde fans. © Photo News

Volledig scherm Deila met felicitaties voor Skov Olsen, maker van de knappe opener. © Photo News