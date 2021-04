Smalling (AS Roma) treft ex-club Manchester United in de Europa League: “Jammer dat het zonder publiek is”

De laatste maanden waren niet de gemakkelijkste voor Chris Smalling. De centrale verdediger stond lange tijd langs de kant met meerdere blessures. Ook naast het veld liep het niet helemaal lekker voor de Engelsman. De nacht na de kwartfinale in de Europa League tegen Ajax stonden er plots inbrekers in zijn huis in de buurt van Rome.

Dit weekend vierde Smalling echter zijn comeback tegen Cagliari. “Het is geen geheim dat ik dit seizoen veel matchen gemist heb. Dat is erg ongewoon voor mij. Ik voel mij echter fit,” vertelde Smalling op de sociale media van AS Roma. De kans dat hij vanavond zijn opwachting maakt tegen zijn ex-club is dus vrij groot.

Smalling speelde 9 jaar voor United. In normale omstandigheden was dit een blij weerzien geworden met de fans in het ‘Theatre of Dreams’, maar helaas stak corona daar een stokje voor. Smalling: “Ik vind het jammer niet voor mijn familie en vrienden te kunnen spelen. Het neemt niet weg dat deze wedstrijd een emotioneel kantje heeft. Ik ken alle spelers die vanavond op het veld zullen staan en het is ook nog eens een belangrijke wedstrijd. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie wedstrijd.”

De overstap van Smalling naar de Romeinse club was er eentje uit noodzaak. Bij United kreeg hij geen garantie op een basisplaats. Een transfer was dus geen onaantrekkelijke optie. De overstap naar Roma bleek een goede zet. Smalling speelde in zijn eerste seizoen buiten Engeland meteen 37 wedstrijden.

Afgelopen zomer keerde hij even terug naar Manchester, maar een definitieve terugkeer naar Rome was al snel een feit. Dit seizoen ging het Smalling, en Roma, iets minder voor de wind. Blessureleed maakte dat de centrale verdediger niet verder kwam dan 18 wedstrijden.

Roma heeft al eventjes niets meer te winnen in de Serie A. De Europa League is dus het enige dat een grijs seizoen nog een beetje kleur kan geven. Een goed resultaat op verplaatsing is dan al een grote stap in de goede richting.

