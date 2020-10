Roef stond in schietkraam: “Moedeloos? Het gaat toch wel in die richting, ja”

Davy Roef stond in een schietkraam. Vier keer moest ie uiteindelijk tegen Hoffenheim vissen, maar dankzij hem kreeg AA Gent geen echte pandoering. “Moedeloos? In begin gaat dat nog, maar eens je drie, vier treffers incasseert gaat het wel in die richting”, vertelde de doelman na de wedstrijd. “We speelden vandaag tegen een sterkere tegenstander. Ze schoten 29 keer op doel. Dat is misschien heel ruim geteld, maar die statistiek wil wel iets zeggen. Of ik aan mijn lot ben overgelaten? Dat zeker niet, want dat zou willen zeggen dat de spelers er niet voor gaan. Maar ik wist dat ik veel werk ging krijgen, al was het vandaag toch héél veel.”