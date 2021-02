REACTIES. Vercauteren: “Eigenaardige match, er zat zoveel meer in” - Gerrard: “Het kan nog voor Antwerp”

Vercauteren was verrast door doelpuntenfestival: “We gaven veel te veel weg achteraan”

Frank Vercauteren toonde zich na afloop van de 3-4 nederlaag van Antwerp tegen de Rangers teleurgesteld. De Antwerp-coach had geen spektakelwedstrijd verwacht en zag vooral in verdedigend opzicht veel individuele en collectieve fouten bij zijn team. “Het was een eigenaardige wedstrijd. We verliezen hier niet van een team dat veel beter is dan ons”, liet hij optekenen.

“Beide teams hebben gewoonlijk een goede organisatie. Dan verwacht je niet zoveel goals. Aanvallend misten we enkele spelers. We hadden dan misschien verwacht moeite te hebben met het creëren van kansen, maar dat bleek niet het geval. Verdedigend gaven we veel te veel weg. Tot de 0-1 hadden we alles onder controle, maar daarna ging het te vaak mis. Het had ook 5-5 of 6-6 kunnen zijn.”

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld door de nederlaag”, ging Vercauteren verder. “Er zat zoveel meer in. We hebben veel te veel individuele en collectieve fouten gemaakt. Deze prestatie geeft me natuurlijk ook hoop voor de terugwedstrijd. We gaan volgende week in Glasgow zeker ook kansen krijgen en dan wordt het zaak achteraan alles beter dicht te houden.”

Jordan Lukaku: “Het is nog niet voorbij”

Ook Jordan Lukaku was ontgoocheld na de nederlaag van Antwerp in de Europa League. “We hebben ze telkens weer laten terugkomen”, zuchtte Lukaku. “Behalve de derde goal (de knappe individuele actie van Kent, red.) komt elk doelpunt van hen er na een fout van ons. Dat mag niet gebeuren. Bij de rust stonden we voor, maar na de pauze geven we het dan helemaal weg.”

“We zetten hier op aanvallend vlak een goede prestatie neer, maar achteraan hebben we individuele fouten gemaakt”, ging Lukaku verder. “Vier goals tegenkrijgen, dat kan gewoon niet op Europees niveau. Dat wordt afgestraft. Misschien heeft niet iedereen veel ervaring op Europees niveau, maar we hebben ons in de groepsfase toch ook al getoond. We hadden meer op resultaat moeten spelen vandaag.”

“We wilden ons tonen vanavond tegen een topploeg. De Rangers hebben een goede ploeg, maar wij hebben onze voet vandaag wel naast hen gezet. De terugwedstrijd volgende week in Glasgow wordt moeilijk, maar we hebben een kans. We scoren vandaag drie keer. Volgende week hebben we aan twee goals genoeg, als we het achteraan gesloten kunnen houden. We gaan om te winnen. We gaan er nog alles aan doen.”

Steven Gerrard: “Bij ons ging er verdedigend ook veel mis”

Ook Steven Gerrard was niet helemaal tevreden van de wedstrijd, ondanks de 3-4-zege van Rangers in Antwerpen. Gerrard zag zijn anders zo stabiele verdediging drie tegengoals incasseren. “Het moet achteraan een pak beter volgende week”, liet hij noteren. “Antwerp kan anders alles nog rechttrekken.”

“Het was een ‘crazy game’ vandaag”, stak Gerrard van wal. “Voor de toeschouwers was het een erg leuke partij. En we zijn natuurlijk blij met de overwinning, maar er moet nog veel beter. Aanvallend was het bij beide teams top, verdedigend een pak minder. Daar moeten we aan werken voor volgende week.”

“Maar het is hier niet makkelijk om te winnen. Tottenham heeft hier voor Nieuwjaar verloren. Mijn jongens verdienen dus wel ‘credits’. Ik heb ze na afloop in de kleedkamer ook geprezen. Ze hebben gestreden. Dat kan ik ze niet verwijten. Antwerp heeft volgende week twee goals nodig, maar ze hebben er vandaag drie gemaakt. Ze kunnen het dus. Als we beter verdedigen volgende week heb ik er vertrouwen in.”

