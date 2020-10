PSV'ers Zahavi en Teze na coronabesmetting niet welkom op Cyprus voor Europa League-duel

Europa League Gilles De Bilde over Europa Lea­gue-finale: “Dit zal lang in de kleren blijven hangen bij Lukaku”

22 augustus Romelu Lukaku was gisteravond de schlemiel in de Europa League-finale. ‘Big Rom’ tikte de 3-2 ongelukkig in eigen doel. De nederlaag tegen Sevilla kwam hard aan bij Lukaku. “Dit zal lang blijven hangen”, weet analist Gilles De Bilde.