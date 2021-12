Priske is een tevreden coach na eerste Europese zege: “Ik zag kwaliteit en goesting”

Onder impuls van een sterk middenveld - Verstraete, Gerkens en Dwomoh heersten negentig minuten lang - én het frivole duo Benson-Balikwisha voorin. Priske: “Ik ben heel tevreden met wat de gasten getoond hebben op het veld. Ik zag veel kwaliteit, ik zag de goesting bij de jongens om elk weekend te willen spelen. Het is belangrijk dat de concurrentie groot is. Het is nu aan mij om moeilijke keuzes te maken.”

En die zullen er zijn de komende maanden. Antwerp is enkel nog actief in de Jupiler Pro League en de kern is zeer ruim. De plaatsjes zullen duur zijn. “Of ik iedereen tevreden kan houden? Een voetballer die niet speelt, is nooit tevreden. Dus dat zal me niet lukken. Maar ik ga proberen duidelijk te zijn en een goede sfeer creëren. De omgeving waarin ze werken, moet positief zijn. Dan is het aan de jongens om te presteren op het veld - dat is een deel van de job.”