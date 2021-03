Pogba kegelt AC Milan en gretige Saelemaekers uit Europa League

Na de late gelijkmaker van Simon Kjaer had AC Milan het lichte voordeel in de return op San Siro. Manchester United móest scoren, maar die ingesteldheid leverde voor de pauze geen dozijn aan kansen op. Fernandes schoot over, James vergat Greenwood aan te spelen en Maguire kopte naast. Aan de overzijde liet Saelemaekers zich zien. Eerst met een schot op Henderson, vlak voor de rust kon een assist voor onze landgenoot zomaar, maar Krunic miste zijn schot. Een applausje van Ibrahimovic was op z’n plaats - de Zweed zat op de bank na zijn spierblessure.

Enter Paul Pogba. Drie minuten had hij nodig in de tweede helft om Milan aan het werk te zetten. Na een carambole voor de neus van Donnarumma vond de Fransman een gaatje in het dak van het doel. I Rossoneri moest aan de bak, en deed dat meteen, niet toevallig via Saelemaekers, de gevaarlijkste pion bij de thuisploeg. Het jeugdproduct van Anderlecht sneed naar binnen, het handje van doelman Henderson was broodnodig. De terugkerende Ibrahimovic dan maar to the rescue? Toch niet. Zijn kopbal werd door Henderson vakkundig uit doel geweerd. 0-1. United schaart zich bij de laatste acht, AC Milan is uitgeschakeld.