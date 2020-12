Philippe Clement: “Geen sexy tegenstander, wel een zware brok”

Dynamo Kiev dus voor Club in de zestiende finales van de Europa League. “Niet de meest sexy loting, hé”, weet ook Club Brugge-coach Philippe Clement. “Niet qua verplaatsing en niet qua tegenstander. Én ze zullen verwittigd zijn, want we schakelden hen vorig jaar uit in de voorrondes van de Champions League. 1-0 thuis en 3-3 in Kiev. Dat was niet gemakkelijk. Ze wonnen dit seizoen ook van AA Gent en AZ. Dat zegt ook iets. Sexy is de tegenstander dus niet, maar het is wel een zware brok. Het is een ploeg van ons niveau.”