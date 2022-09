"Op dit niveau wordt meer gevraagd dan bij de jeugd”: Mazzu zet spelersgroep op scherp voor duel in Boekarest

Europa League Wat als De Gea ‘spiek­brief­je’ voor strafschop­pen­reeks wél blinde­lings had gevolgd in Europa Lea­gue-finale?

David De Gea was donderdagavond de antiheld bij Manchester United in de verloren Europa League-finale. De Spaanse doelman stopte geen enkele strafschop in de bloedstollende penaltyreeks én miste zelf. Maar nu vragen Engelse media zich af: wat als hij z'n spiekbriefje wél blindelings had gevolgd?

28 mei