Ook AA Gent verliest derde keer op rij in de Europa League, Rode Ster simpelweg efficiënter

Het begon nochtans goed voor Gent. Bukari had zomaar de 0-1 op het bord kunnen zetten, maar de winger koos voor de aflegger in plaats van het schot. Luttele momenten later kreeg Gent het deksel op de neus. Kanga nam een teruglegger meteen op de slof, Coosemans geklopt. Niet Gent, maar wel Rode Ster vroeg op voorsprong.

De bezoekers - zonder de in quarantaine achter gebleven coach Wim De Decker - hadden de bal én de tijd om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Het was Odjidja die in zijn opzet slaagde, al kwam er wel wat geluk bij kijken toen een Servisch been de gelijkmaker in doel deed afwijken.

Volledig scherm © Photo News

Nog voor de rust konden beide ploegen op voorsprong komen, maar Botaka liet na om op doel te besluiten voor Gent. Coosemans werd dan weer gered door de lat na een goeie aanval van Rode Ster. Vroeg in de tweede helft twee vinnige ploegen uit de kleedkamer. Het tempo in het openingskwartier lag dan ook vrij hoog.

Echt uitgespeelde kansen kwamen er niet en dan was het aan een standaardfase om verschil te brengen. Katai zette zich achter een vrije trap en nam Coosemans in zijn verste hoek te grazen. De goalie zat halvelings bij de bal, maar zag het leer via de paal achter zich in doel verdwijnen.

Gent probeerde de bakens nog te verzetten, al was dat eerder met de moed der wanhoop. In het ultieme slot kreeg Kleindienst nog een dot van een kans op de gelijkmaker na een knappe actie van Bukari. De Duitser kopte van dichtbij op de doelman. Geen 2-2 en zo blijft Gent met 0 op 9 achter in de Europa League.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.