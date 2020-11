Ook AA Gent verliest derde keer op rij in de Europa League, maar: “We zijn geen team dat dood is”

De bezoekers - zonder de in quarantaine achter gebleven coach Wim De Decker - hadden de bal én de tijd om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Het was Odjidja die in zijn opzet slaagde, al kwam er wel wat geluk bij kijken toen een Servisch been de gelijkmaker in doel deed afwijken.

“Je kan discussiëren over de goals die we incasseerden, maar evenzeer over de goals die we zelf niet maakten”, vindt Peter Balette. “We moeten efficiënter worden. We moeten soms zelf schieten in plaats van altijd die laatste pass te willen geven. Maar als we blijven werken zoals we dat hier gedaan hebben tegen een goed team als Rode Ster, kan dit niet blijven duren. Dan gaan we snel weer wedstrijden winnen. We bleven tot in blessuretijd jagen op de gelijkmaker. De spelers hebben hun truitje stuk voor stuk natgemaakt. We zijn geen team dat dood is. Het gaat om de afwerking en om de goals die we tegen kregen. Ik zou tevreden geweest zijn met een gelijkspel. Maar we pakten er naast en dat is onze schuld.”