Onze man in Londen ziet hoe Genk een probleem heeft: “Het zit in het kopje. En krijg het daar maar eens uit”

Conference league 6-1! AS Roma van José Mourinho vernederd door het Noorse FK Bodø/Glimt in Conference League

21:16 Is dat even schrikken. AS Roma heeft in de Conference League met 6-1 - jawel, zes-één - verloren van FK Bodø/Glimt, de leider in de Noorse competitie. Over een blamage voor José Mourinho gesproken.