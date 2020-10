Onze huisanalist Marc Degryse looft Antwerp, maar is hard voor Gent: “Stel je eens voor dat ze in CL-poule met Barça en Juve hadden gezeten”

Europa League Bittere pil voor Charleroi: efficiënt Lech Poznan verpest Europa Lea­gue-droom van Carolo's

1 oktober Charleroi is er niet in geslaagd om voor het eerst de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Carolo’s gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Lech Poznan in de laatste voorronde.