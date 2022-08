“Omonia gewoon te sterk voor ons”: Vanhaezebrouck legt de vinger op de wonde na de pijnlijke nederlaag in Omonia

Europa LeagueGewogen en te licht bevonden. AA Gent ging kansloos ten onder in de ‘Hel van Nicosia’. In de Conference League is het ook plezant, zeker?

Op het moment dat u dit verslag leest, suizen de oren van ondergetekende nog.

Hein Vanhaezebrouck verwachtte “helse omstandigheden”. Hij kreeg gelijk.

Wát een sfeer maakten die 17.000 Cyprioten, zeg. Een uur voor aftrap ging het dak er al af in het GSP Stadion toen Omonia Nicosia... aan zijn opwarming begon. Die van AA Gent kregen een striemend fluitconcert over zich. In deze heksenketel een 2-0-achterstand ophalen... Mission impossible?

Gejaagd door het publiek begon Omonia het best aan de partij. Met het mes tussen de tanden. Kakoullis zette Roef twee keer aan het werk. Bruno knalde over. AA Gent was onder de indruk en slaagde er niet in de bal in de ploeg te houden. Laat staan kansen te creëren.

Het liep vervolgens volledig mis. Odjidja - voor het eerst dit seizoen in de basis - leed balverlies en Omonia schakelde pijlsnel om. Bruno naar Kakoullis, die Roef geen kans liet (1-0). Het stadion ontplofte, letterlijk. De thuisfans staken vuurwerk af vanuit de tribune. O-MO-NI-A!

Volledig scherm © BELGA

AA Gent probeerde te antwoorden. Kums besloot alleen voor doel recht op Fabiano. Een dure misser. Dat besefte Kums ook - hij greep zich naar de haren. Enkele tellen later liet Okumu een kopbalkans onbenut.

De Buffalo’s leken zich in de match te knokken. Maar toen kwam de genadeslag. Een combinatie van Bruno en Charalampous zette de Gentse defensie te kijk. Die laatste werkte feilloos af. 2-0. AA Gent kon de Europa League vergeten. Grieks drama in Nicosia.

“Bij rust beseften we allemaal dat we tekort kwamen”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Wij hebben tegen een ploeg gespeeld die vandaag gewoon te sterk was voor ons. Dit Omonia draait mee in de top vier van onze competitie. Veel Belgische ploegen zouden het lastig hebben tegen hen. Met hun geweldig publiek achter zich speelden ze een eerste helft van topniveau. Het niveau dat wij nastreven, maar vooralsnog niet halen.”

Volledig scherm © Photo News

Na de pauze was het gif er een beetje uit bij Omonia. Ze kropen naar achter, lieten AA Gent komen. De Buffalo’s wisten het Cypriotisch blok echter niet meer te ontwrichten. Neen, dit AA Gent maakte geen aanspraak op een Europa League-ticket. De Belgische bekerwinnaar werd geklopt door de Cypriotische. Reality check.

“Wij hebben kansen gehad, zeker in de heenmatch. Maar zowel defensief als offensief waren we over twee wedstrijden minder dan Omonia”, zei Vanhaezebrouck. “Dan word je logischerwijs uitgeschakeld. Dat komt hard aan, ja. Zij horen in de Europa League, wij in de Conference League. Er waren spelers die een goéde match hebben gespeeld. Zoals Laurent Depoitre. Hij was een voorbeeld. De enige reden waarom ik hem er na een uur afhaalde, was om risico’s te vermijden. Anderen blijven zoeken naar hun goede vorm. Woensdag zei ik nog dat het een serieuze stunt zou zijn als we ons zouden kwalificeren. Dat hebben we ook zo proberen aanbrengen bij de spelers. Maar het is allemaal in lucht opgegaan. Hopelijk kunnen we de knop nu snel omdraaien richting Antwerp zondag.”

Laat ons ook hopen dat de acht meegereisde AA Gent-fans de voorbije dagen toch een béétje aan sightseeing konden doen. Want aan de wedstrijd van hun Buffalo’s konden ze zich niet optrekken. Gelukkig werden hun tickets sowieso terugbetaald - mooie geste van de club.

Zij mogen de komende maanden meereizen in de Conference League. Ronkende namen gaat AA Gent in die groepsfase niet tegenkomen.

Maar dat is Omonia Nicosia ook niet...

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.