Oekraïeners spelen mind games met Club Brugge dat nog lastminute coronatest (en extra stress) moet ondergaan

Fans toegelaten

Allemaal bijzaken voor Club. Want wat de delegatie het meest frustreerde, was dat de Oekraïense regering tijdens de vlucht naar Kiev bekendmaakte dat er bij aankomst een nieuwe coronatest diende ondergaan te worden. Los van het UEFA-protocol. Afgelopen maandag kreeg iedereen namelijk al een wisser in de neus, zoals in aanloop naar elke match gebruikelijk is. Maar in Oekraïne gingen ze nog een stap verder. Vormer en co. werden in hun hotel wederom getest. Wat uiteraard voor bijkomende stress zorgt. Je zal vandaag maar te horen krijgen dat je positief bent... En dat je in Kiev een week in quarantaine moet... Stel je voor, zeg.