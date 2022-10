Nieuwe historie voor Union met al zekere groepswinst en achtste finale Europa League na zege bij Malmö: “In maart dromen van Juve of Barça...”

Europa LeagueUnion hoefde niet eens te ‘toveren’ nu: een droge 0-2-winst in een nat Malmö verzekert de groepswinst in de Europa League. Een extra ‘couche’ historie op de straffe wedergeboorte van een oude glorie: Union mag rechtstreeks naar de achtste finales. Verder dromen is toegestaan: “Geef mij maar Barcelona”, zegt Teddy Teuma.

Groepswinst: check. Clean sheet: check. Union vinkte de twee beoogde doelen op Malmö autoritair af. Zo blijft Union als enige Belgische club dit seizoen in de Europese groepsfase ongeslagen. In de schaduw van Club Brugge in de Champions League presteerde Union een trede lager even fraai, maar deze week solidair in de nederlaag? Neen, dat niet. Meer zelfs, met 13 op 15 punten lukt Union nu al de vierde beste prestatie ooit van een Belgische club in de groepsfase van de Europa of Champions League. En dat na vijf speeldagen, het kan dus nog mooier.

Alleen Anderlecht haalde ooit 18 op 18 punten in de Europa League in 2011 en blijft met dat maximum buiten schot. Vervlogen tijden van de ooit zo trotse vaandeldrager. Union toont zich nu wel een fraai alternatief als promotie van het voetbal in Brussel. Vorig seizoen waren we al getuige van een historische wedergeboorte van Union in de hoogste klasse, na een afwezigheid van 48 jaar. Union zorgde voor een bijna ongeziene stunt verloor de titelstrijd op een haar na. En nu doet Union een ferme historische laag er bovenop in de Europa League. Deze week presenteerde Union een boek bij het jubileum van zijn 125-jarig bestaan. Wel, er mag misschien nog snel een annex bij de drukker over deze toch wel geweldige campagne tot nu toe.

Volledig scherm Lazare vierde z'n doelpunt op spectaculaire wijze. © BELGA

Op Malmö moest Union zich niet eens dubbel plooien voor de zege - dat was in de vorige Europese duels anders. Malmö was met nul punten in de groep misschien minder te duchten, maar Union haalde de zege toch binnen met een juiste focus, maturiteit en klasse . Lazare bediende Teuma voor de vroege 0-1, de wederdienst van Teuma volgde voor rust met een eentweetje voor de 0-2 van Lazare. Tegenover de speldeprikjes van Malmö deelde Union messteken in het doel uit.

Trotse reacties uiteraard in het Unionkamp. CEO Philippe Bormans vindt de campagne in een woord magnifiek. “Onze start tegen Rangers FC was eerst een droom en dan een nachtmerrie, maar in de Europa League tonen we elke match onze waarde. We strijden voor elke centimeter. Hoe deze groep België en Europa samen verteert is formidabel.” En zo voegt Bormans er veelbetekenend aan toe: “Ik zie nog progressiemarge. We hebben het beste Union nog niet gezien.”

Coach Karel Geraerts loofde de maturiteit van zijn ploeg op Malmö. “We hebben een mix van individuele klasse én een collectief.” In de kleedkamer zag hij Tony Bloom opduiken, voorzitter van ‘moederclub’ Brighton: “Hij is bijzonder trots op wat we doen. Niemand had gedacht dat we dertien op vijftien zouden pakken in de Europa League. Iedereen is verrast, alhoewel… ik eigenlijk niet. Ik weet tot wat deze ploeg in staat is.”

Volledig scherm Karel Geraerts beleeft mooie tijden in zijn eerste seizoen als hoofdcoach bij Union. © BELGA

De beoogde Europese groepswinst levert Union een fraai sportief voordeel op. Union slaat nu een barrageronde over voor een rechtstreekse stek in de achtste finales van de EL. “Europa mag nu tot maart in de frigo”, zegt Geraerts. “We focussen nu volledig op de Belgische competitie en de beker.” Dromen van een mooie affiche in maart mag wel. Wie weet komt Union zelfs nog Juventus of Barcelona tegen, al moeten die ploegen als derde in hun CL-groep eerst nog een barrageplay-off spelen om in de achtste finales van de Europa League te raken. “Ik zou Juve wel graag loten, maar we hebben niet te kiezen. We nemen wat er komt”, zegt Geraerts. Ook Teddy Teuma heeft zijn voorkeur: “Geef mij maar Barcelona. Dat zou een kinderdroom zijn. En dan kunnen we als ploeg nog groeien...”

Meer statistieken vind je op SofaScore.

Volledig scherm © SofaScore

Eigenaar Tony Bloom was een aandachtige toeschouwer in Zweden Volledig scherm © Les Fidèles Volledig scherm © BELGA Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.